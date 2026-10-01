Более 400 терактов и диверсий: Поклад рассказал о работе СБУ во время войны

Служба безопасности Украины

Реклама

Служба безопасности Украины за годы полномасштабной войны, развязанной Россией, предотвратила более 400 терактов и диверсий.

Об этом заявил и.о. председателя СБУ генерал-майор Александр Поклад в поздравлении с Днём защитников и защитниц Украины.

Реклама

По его словам, за годы большой войны в Украине была сформирована эффективная система национальной обороны, неотъемлемой частью которой является СБУ. Контрразведчики ежедневно выявляют и задерживают российских шпионов, агентов и предателей, противодействуя попыткам РФ дестабилизировать ситуацию внутри страны.

Реклама

«И за каждой такой цифрой — спасенные жизни многих украинцев», — подчеркнул Поклад.

Он отметил, что современная война ведётся не только за территории. «В ней решается гораздо больше — право украинского народа на собственное будущее», — сказал и.о. главы СБУ, подчеркнув, что 1 октября Украина чтит память тех, кто взял на себя ответственность защитить это будущее.

Поклад напомнил, что Россия в начале полномасштабного вторжения была уверена в собственном превосходстве и рассчитывала быстро сломить украинское государство, армию и общество. Однако, по его словам, Москва просчиталась в отношении способности украинцев оказывать сопротивление.

Сегодня СБУ, по словам Поклада, не только проводит специальные операции в сотнях и тысячах километров от линии фронта и уничтожает противника на поле боя, но и постоянно противодействует попыткам России расшатать ситуацию в Украине изнутри.

Реклама

Отдельно и.о. главы СБУ отметил развитие технологий и вооружения. Сотрудники Службы разрабатывают новые технологические решения, модернизируют вооружение и совершенствуют имеющиеся средства поражения. Главной задачей он назвал способность адаптироваться к новым условиям быстрее, чем противник.

По словам Поклада, украинцы научились превращать мужество в систему, опыт — в новые возможности, а отдельные инициативы — в силу государства. При этом фундаментом этой силы остаются люди.

И.о. главы СБУ также подчеркнул, что Украина помнит каждого, кто отдал жизнь за государство. Он отметил, что лучший способ оставаться достойными памяти погибших — это дальнейшая эффективная борьба с врагом.

«Не мы начинали эту войну. Но именно мы должны сделать всё, чтобы Украина вышла из неё сильной, суверенной и способной защитить своё будущее», — заявил Поклад.

Реклама

Напомним, СБУ в Киеве предотвратила убийство российского оппозиционера, который ранее воевал за Украину и является действующим общественным деятелем. В столице задержали завербованную агентку ФСБ России, которая готовила покушение.

Новости партнеров

Новости партнеров