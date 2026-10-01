Новая угроза хуже реактивных шахедов: Стерненко призвал готовиться к изменению тактики РФ / © ТСН

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Перехватчики реактивных дронов — это лишь временное решение, а уже в следующем году угроза со стороны РФ изменится. Враг готовится к массированному применению малогабаритных крылатых ракет, против которых требуются совсем другие средства обороны.

Об этом заявил украинский волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко в своем Telegram-канале.

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«Сейчас от власти раздаются многие заявления о работе над противодействием реактивным Шахедам. Перехватчики реактивов начали разрабатывать больше года назад, серийные изделия будут в этом году, но это будет временное решение, которое даст нам выиграть немного времени. Уже сейчас следует бросить все силы на противодействие другой угрозе, которая в следующем году омрачит все, что сейчас делают реактивные дроны», — уныло предупредил Стерненко.

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По его словам, речь идет о малогабаритных крылатых ракетах типа «Бандероли» или «Дань-Т», которые значительно опаснее «Шахедов» и имеют большую скорость.

«Противник их уже масштабирует. Будут тысячи приложений. Против них нужны другие решения», — призывает волонтер.

Что может помочь против «Бандеролей»

Для эффективного перехвата таких ракет Стерненко предлагает сосредоточиться на двух направлениях:

Зенитные управляемые ракеты малого и ближнего радиуса действия.

По словам Стерненко, для украинского собственного производства критически не хватает компонентов — в частности, головок самонаведения и реактивных двигателей, которые есть у партнеров и нуждаются в масштабировании.

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«Пока неизвестно, работаем ли мы как государство с партнерами в этом направлении. По крайней мере, не видел публичных заявлений», — признал волонтер.

Привлечение малой реактивной и обучающей авиации. По мнению волонтера, для уничтожения подобных ракет не обязательно использовать дорогие современные истребители. На мировом рынке есть более дешевые и доступные решения, которые можно быстро имплементировать.

«Проблемы следует решать до их возникновения и масштабирования врагом. Их следует предвидеть. Но может быть наша система управления эффективной, если она каждые несколько месяцев сталкивается с новыми внутренними потрясениями?», — подытожил Сергей Стерненко.

Напомним, что президент Зеленский показал запуск первой украинской тактической баллистики FP-7.

Ранее мы писали, что Россия накапливает дроны и ракеты, чтобы начать усиленные обстрелы Украины поздней осенью и зимой.

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Также мы писали, что РФ могла накопить около 10 тысяч поршневых «Шахедов» и продолжает производить до 2000 таких дронов в месяц.

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