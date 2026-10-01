Субсидия на дрова и газ: кто из украинцев может получить

Субсидия на дрова

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В 2026 г. домохозяйства с печным отоплением могут получить субсидию на твердое топливо, для которой расчетная стоимость двух тонн составляет до 9 205,14 грн. Пособие на сжиженный газ в зависимости от количества жителей рассчитывается в пределах от 920,52 до 1841,04 грн. Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Подать документы на помощь в 2026 году можно до 31 декабря, однако домохозяйствам с печным отоплением целесообразно оформить ее раньше, чтобы купить топливо на отопительный сезон.

Выплату не продолжают автоматически

Одна из важнейших особенностей субсидии на твердое топливо состоит в том, что ее нужно оформлять ежегодно. Если семья получала деньги на приобретение дров или угля в предыдущем году, это не означает, что Пенсионный фонд автоматически перечислит деньги и на следующий отопительный сезон.

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Для получения помощи в 2026 г. необходимо подать новое заявление и необходимые документы. Субсидию для приобретения твердого топлива или сжиженного газа назначают один раз в календарный год. Выплата производится единовременно, а не ежемесячно в течение отопительного сезона.

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Сколько могут выплатить на дрова в 2026 году

Для расчета субсидии на твердое топливо в 2026 используется норматив 2 тонны на одно домохозяйство. Предельная стоимость одной тонны, которая берется в расчет, составляет 4602,57 грн. Таким образом, расчетная стоимость двух тонн достигает 9205,14 грн.

Однако 9,2 тыс. грн — это не фиксированная выплата, гарантированно перечисленная каждому заявителю. Фактический размер субсидии зависит от материального положения семьи.

Пенсионный фонд оценивает совокупные доходы домохозяйства и определяет, какую часть расходов на топливо человек или семья может оплатить самостоятельно, а какую компенсирует государство. Поэтому две семьи, которые отапливают одинаковые по площади дома дровами, могут получить разные суммы помощи.

Кто имеет право на субсидию

Ключевое условие получения такой субсидии касается способа отопления жилья. Помощь назначена домохозяйствам, проживающим в домах или квартирах с печным отоплением или кухонным очагом на твердом топливе.

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При этом жилье не должно иметь централизованного отопления, а для его обогрева не должен использоваться природный газ или электроэнергия. То есть если дом фактически отапливается дровами или углем, его жильцы могут претендовать на соответствующую помощь при условии соответствия другим критериям субсидии.

Помимо отсутствия других видов отопления, Пенсионный фонд обязательно проверяет общее имущественное положение и совокупные доходы семьи. Право на финансовую поддержку для покупки дров имеют домохозяйства, которые согласно Постановлению Кабинета Министров Украины № 848 не совершали дорогих покупок на сумму более 50 тысяч гривен, не имеют больших банковских депозитов, просроченных долгов за коммунальные услуги или лишних транспортных средств, а все трудоспособные члены семьи должны иметь официальные доходы.

Субсидия на дрова не лишает пособия на коммуналку

Получение средств на приобретение дров, угля или сжиженного газа не означает, что семья теряет право на субсидию по другим жилищно-коммунальным услугам. Домохозяйство может одновременно получать поддержку для оплаты других расходов, если отвечает установленным требованиям.

В частности, речь идет об электроэнергии, водоснабжении, вывозе бытовых отходов и газе, если он используется не для отопления, а, например, для приготовления пищи. Для назначения субсидии необходимо подать заявление и декларацию о доходах и расходах лиц, входящих в состав домохозяйства.

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Обращаться за помощью могут граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, законно находящиеся и проживающие на территории страны.

Помощь на сжиженный газ

Отдельная помощь предусмотрена для домохозяйств, использующих сжиженный газ. Ее размер зависит от количества людей, входящих в состав домохозяйства:

Для одного или двух человек учитывается норма в два баллона, а расчетная сумма пособия составляет до 920,52 грн.

Для домохозяйства из трех-четырех человек предусмотрено три баллона — соответственно, расчетная сумма составляет до 1 380,78 грн.

Если в домохозяйстве пять и более человек норма увеличивается до четырех баллонов, а сумма — до 1 841,04 грн.

Предельная стоимость одного баллона, используемая для такого расчета, составляет 460,26 грн.

Какие документы нужны для оформления

В зависимости от конкретной ситуации Пенсионный фонд Украины может потребовать дополнительных документов. Обычно, кроме заявления и декларации о доходах и расходах лиц из состава домохозяйства, могут потребоваться:

Сведения о доходах, отсутствующих в государственных информационных системах.

Документы о фактическом месте жительства, договоре аренды жилья или подтверждении наличия печного отопления.

Если есть задолженность по жилищно-коммунальным услугам, в предусмотренных случаях может потребоваться договор о ее реструктуризации.

Реквизиты банковского счёта для зачисления выплаты.

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