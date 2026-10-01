Субсидія на дрова та газ: хто з українців може отримати

Субсидія на дрова

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У 2026 році домогосподарства з пічним опаленням можуть отримати субсидію на тверде паливо, для якої розрахункова вартість двох тонн становить до 9 205,14 грн. Допомога на скраплений газ залежно від кількості мешканців розраховується в межах від 920,52 до 1 841,04 грн. Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Подати документи на допомогу у 2026 році можна до 31 грудня, однак домогосподарствам із пічним опаленням доцільно оформити її раніше, щоб придбати паливо на опалювальний сезон.

Виплату не продовжують автоматично

Одна з важливих особливостей субсидії на тверде паливо полягає в тому, що її потрібно оформлювати щорічно. Якщо родина отримувала гроші на придбання дров чи вугілля у попередньому році, це не означає, що Пенсійний фонд автоматично перерахує кошти й на наступний опалювальний сезон.

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Для отримання допомоги у 2026 році необхідно подати нову заяву та необхідні документи. Субсидію на придбання твердого палива або скрапленого газу призначають один раз на календарний рік. Виплата здійснюється одноразово, а не щомісяця протягом опалювального сезону.

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Скільки можуть виплатити на дрова у 2026 році

Для розрахунку субсидії на тверде паливо у 2026 році використовується норматив 2 тонни на одне домогосподарство. Гранична вартість однієї тонни, яка береться до розрахунку, становить 4 602,57 грн. Таким чином, розрахункова вартість двох тонн сягає 9 205,14 грн.

Однак 9,2 тис. грн — це не фіксована виплата, яку гарантовано перерахують кожному заявнику. Фактичний розмір субсидії залежить від матеріального становища родини.

Пенсійний фонд оцінює сукупні доходи домогосподарства та визначає, яку частину витрат на паливо людина або родина може сплатити самостійно, а яку компенсує держава. Тому дві родини, які опалюють однакові за площею будинки дровами, можуть отримати різні суми допомоги.

Хто має право на субсидію

Ключова умова для отримання такої субсидії стосується способу опалення житла. Допомога призначена домогосподарствам, які проживають у будинках або квартирах із пічним опаленням чи кухонним вогнищем на твердому паливі.

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При цьому житло не повинно мати централізованого опалення, а для його обігріву не мають використовуватися природний газ або електроенергія. Тобто якщо будинок фактично опалюється дровами чи вугіллям, його мешканці можуть претендувати на відповідну допомогу за умови відповідності іншим критеріям субсидії.

Окрім відсутності інших видів опалення, Пенсійний фонд України обов’язково перевіряє загальний майновий стан та сукупні доходи родини. Право на фінансову підтримку для купівлі дров мають домогосподарства, які згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 848 не здійснювали дорогих покупок на суму понад 50 тисяч гривень, не мають великих банківських депозитів, прострочених боргів за комунальні послуги чи зайвих транспортних засобів, а всі працездатні члени сім’ї повинні мати офіційні доходи або законний статус безробітного.

Субсидія на дрова не позбавляє допомоги на комуналку

Отримання коштів на придбання дров, вугілля чи скрапленого газу не означає, що родина втрачає право на субсидію за іншими житлово-комунальними послугами. Домогосподарство може одночасно отримувати підтримку для оплати інших витрат, якщо відповідає встановленим вимогам.

Зокрема, йдеться про електроенергію, водопостачання, вивезення побутових відходів та газ, якщо він використовується не для опалення, а, наприклад, для приготування їжі. Для призначення субсидії необхідно подати заяву та декларацію про доходи й витрати осіб, які входять до складу домогосподарства.

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Звертатися за допомогою можуть громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які законно перебувають і проживають на території країни.

Допомога на скраплений газ

Окрема допомога передбачена для домогосподарств, які використовують скраплений газ. Її розмір залежить від кількості людей, які входять до складу домогосподарства:

Для однієї або двох осіб враховується норма у два балони, а розрахункова сума допомоги становить до 920,52 грн.

Для домогосподарства з трьох-чотирьох осіб передбачено три балони — відповідно, розрахункова сума становить до 1 380,78 грн.

Якщо в домогосподарстві п’ять і більше осіб, норма збільшується до чотирьох балонів, а сума — до 1 841,04 грн.

Гранична вартість одного балона, яка використовується для такого розрахунку, становить 460,26 грн.

Які документи потрібні для оформлення

Залежно від конкретної ситуації Пенсійний фонд України може потребувати додаткових документів. Зазвичай окрім заяви та декларації про доходи й витрати осіб із складу домогосподарства, можуть знадобитися:

Відомості про доходи, яких немає у державних інформаційних системах.

Документи про фактичне місце проживання, договір оренди житла або підтвердження наявності пічного опалення.

Якщо є заборгованість за житлово-комунальні послуги, у передбачених випадках може знадобитися договір про її реструктуризацію.

Реквізити банківського рахунку для зарахування виплати.

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