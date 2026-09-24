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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
8
Час на прочитання
2 хв

День ангела 1 жовтня: кого та як вітати з іменинами

1 жовтня 2026 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
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Який день ангела 1 жовтня

Який день ангела 1 жовтня / © pexels.com

Хто святкує день ангела 1 жовтня

1 жовтня 2026 року привітайте з іменинами Георгія, Григорія, Івана, Миколу, Михайла, Олександра, Олексія, Петра, Романа, Віру.

Георгій — давньогрецьке походження, означає «землероб». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає активним.

Григорій — давньогрецьке ім’я, перекладається як «бадьорий». В дитинстві переконливий. В дорослому віці стає дбайливим.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як «милість Божа». В дитинстві спокійний. В дорослому віці стає неквапливим.

Микола — давньогрецьке походження, означає «переможець народів». В дитинстві дружелюбний. В дорослому віці стає чесним.

Михайло — давньоєврейське ім’я, перекладається як «хто як Бог». В дитинстві вихований. В дорослому віці стає справедливим.

Олександр — давньогрецьке коріння, тлумачиться як «захисник». В дитинстві енергійний. В дорослому віці стає сміливим.

Олексій — давньогрецьке походження, означає «помічник». В дитинстві комунікабельний. В дорослому віці стає працьовитим.

Петро — давньогрецьке ім’я, перекладається як «скеля». В дитинстві тихий. В дорослому віці стає впевненим у собі.

Роман — латинське коріння, тлумачиться як «римський громадянин». В дитинстві спостережливий. В дорослому віці стає життєлюбним.

Віра — давньогрецьке походження, означає «віра». В дитинстві кмітлива. В дорослому віці стає довірливою.

День ангела 1 жовтня — душевні привітання в прозі

День ангела 1 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

День ангела 1 жовтня — душевні привітання в прозі / © pexels.com

Щиро вітаю з Днем ангела! Бажаю завжди відчувати незриму підтримку свого небесного захисника. Нехай у твоєму житті буде більше радості, тепла, любові, достатку та людей, з якими добре й затишно.

***

З Днем ангела! Нехай твій небесний охоронець береже тебе на всіх життєвих дорогах, захищає від неприємностей і допомагає здійснювати задумане. Бажаю миру, здоров’я, щастя та родинного затишку!

***

Вітаю з іменинами! Нехай ангел-охоронець завжди буде за твоїм плечем, підказує правильні рішення та оберігає від усього лихого. Бажаю, щоб життя було наповнене добром, любов’ю та приємними подіями.

***

У цей особливий день бажаю тобі Божого благословення, міцного здоров’я та душевного спокою. Нехай твій ангел береже тебе і твоїх рідних, а кожен новий день дарує надію, радість і тепло.

***

Від щирого серця вітаю з Днем ангела! Нехай попереду чекає багато щасливих років, добрих людей і здійснених мрій. Бажаю, щоб ангел-охоронець завжди був поруч, а в домі панували мир, любов і достаток.

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