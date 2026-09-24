Яке свято 1 жовтня 2026 року / © ТСН

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1 жовтня 2026 року — четвер. 1680-й день війни в Україні.

Яке свято 1 жовтня

1 жовтня віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці

1 жовтня віряни святкують Покрову Пресвятої Богородиці. Це велике християнське свято, присвячене заступництву Божої Матері. За церковним переказом, Богородиця з’явилася під час богослужіння у Влахернському храмі в Константинополі та простягнула над людьми своє покривало — омофор, що стало символом її захисту й опіки. В Україні Покрова здавна мала особливе значення. Запорозькі козаки вважали Богородицю своєю покровителькою, будували на її честь храми та зверталися до неї з молитвами перед походами. Саме тому свято тісно пов’язане з українським козацтвом і традицією захисту рідної землі.

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1 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць України / © Pixabay

1 жовтня в Україні святкують День захисників і захисниць України. Свято започаткували 2014 року як День захисника України. Спочатку його відзначали 14 жовтня. 2021 року назву змінили на День захисників і захисниць України, щоб підкреслити внесок у захист держави як чоловіків, так і жінок. Від 2023 року свято припадає на 1 жовтня. Дату перенесли у зв’язку зі зміною церковного календаря, адже цього ж дня припадає Покрова Пресвятої Богородиці. В українській традиції Покрова здавна пов’язана із захисниками рідної землі та козацтвом. Після початку повномасштабного російського вторгнення цей день набув особливого значення. Це не лише нагода подякувати військовослужбовцям, добровольцям, ветеранам та всім, хто стоїть на захисті України, а й день пам’яті про тих, хто загинув, захищаючи державу.

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1 жовтня День українського козацтва / © Unsplash

Також 1 жовтня День українського козацтва. Офіційно свято було встановлене 7 серпня 1999 року указом Президента України. Спочатку його святкували 14 жовтня, а від 2023 року дату перенесли на 1 жовтня. Дата тісно пов’язана з Покровою Пресвятої Богородиці. Особливе шанування Покрови було поширене серед запорозьких козаків: Богородицю вважали небесною заступницею козацького війська, а на Запорозькій Січі існували церкви на її честь.

1 жовтня Міжнародний день кави / © pexels.com

А ще 1 жовтня Міжнародний день кави. Свято офіційно започаткувала Міжнародна організація кави, а перше глобальне святкування відбулося 1 жовтня 2015 року. Мета цього дня — не лише нагадати про любов до ароматної кави, а й привернути увагу до людей, які її вирощують і виробляють. За кожною чашкою стоїть довгий шлях: від вирощування та збирання кавових ягід до обробки зерен, обсмажування і приготування напою.

1 жовтня святкують Всесвітній день какао та шоколаду / © pexels.com

1 жовтня святкують Всесвітній день какао та шоколаду. Історія шоколаду почалася задовго до появи звичних нам плиток. Какао використовували народи Центральної Америки, зокрема майя та ацтеки. З какао-бобів вони готували переважно гіркий напій, а самі боби мали велику цінність. До Європи какао потрапило у XVI столітті. Європейці почали додавати до напою цукор та інші інгредієнти, і поступово шоколад став популярними ласощами. А тверді шоколадні плитки в сучаснішому вигляді з’явилися вже у XIX столітті.

1 жовтня День Ветерана в Україні

Також 1 жовтня День Ветерана в Україні. Це день вдячності людям, які захищали незалежність, суверенітет і територіальну цілісність держави. У календарі Верховної Ради День ветерана офіційно закріплений саме за 1 жовтня. Особливого змісту ця дата набула під час російсько-української війни. Сьогодні вона нагадує не лише про військовий шлях ветеранів і ветеранок, а й про важливість підтримки після повернення до цивільного життя — лікування й реабілітації, психологічної допомоги, працевлаштування, освіти, забезпечення житлом та соціальних гарантій. Саме ці напрями входять до державної ветеранської політики.

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1 жовтня Всесвітній день листівки / © pexels.com

А ще 1 жовтня Всесвітній день листівки. Дата обрана невипадково: 1 жовтня 1869 року в Австро-Угорщині з’явилася перша офіційна поштова картка, відома як Correspondenz-Karte. Ідея швидко стала популярною, а вже наприкінці XIX — на початку XX століття листівки масово надсилали в різних країнах світу.

1 жовтня святкують Міжнародний день людей похилого віку / © pexels.com

1 жовтня святкують Міжнародний день людей похилого віку. Його запровадила Генеральна Асамблея ООН 1990 року, щоб привернути увагу до потреб, прав і добробуту старших людей. Перше відзначення відбулося 1 жовтня 1991 року. Цей день нагадує про цінність досвіду та знань старшого покоління, а також про його внесок у життя родин і суспільства. Водночас увагу звертають на проблеми, з якими можуть стикатися люди старшого віку: самотність, дискримінацію за віком, недостатній соціальний захист та складнощі з доступом до медичних і соціальних послуг.

1 жовтня День геронтолога / © pexels.com

Також 1 жовтня День геронтолога. Геронтологія — це наука про старіння людини та особливості похилого віку. Вона охоплює не лише медицину, а й біологічні, психологічні та соціальні аспекти старіння. Геронтологи досліджують, як із віком змінюється організм, чому в одних людей ці процеси відбуваються швидше, а в інших повільніше, та які чинники сприяють здоровому довголіттю.

1 жовтня Всесвітній день вегетаріанства / © pexels.com

А ще 1 жовтня Всесвітній день вегетаріанства. Мета цього дня — популяризувати рослинне харчування та розповідати про його можливий вплив на здоров’я, довкілля й добробут тварин. При цьому вегетаріанство має різні форми: одні люди відмовляються тільки від м’яса та риби, але вживають молочні продукти й яйця, інші обирають суворіші варіанти рослинного раціону.

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1 жовтня святкують Міжнародний день музики / © pexels.com

1 жовтня святкують Міжнародний день музики. Свято було започатковане Міжнародною музичною радою (International Music Council) при ЮНЕСКО. Рішення про його проведення ухвалили 1973 року, а вперше Міжнародний день музики відсвяткували 1 жовтня 1975 року. Одним з головних ініціаторів був знаменитий скрипаль і диригент Ієгуді Менухін, який на той час очолював Міжнародну музичну раду.

1 жовтня Міжнародний день охорони єнотів / © pexels.com

Також 1 жовтня Міжнародний день охорони єнотів. Ідея такого дня виникла на початку 2000-х років у США. Спочатку ініціатива була присвячена саме єнотам, а згодом її почали пов’язувати з ширшою темою гуманного ставлення до міської та дикої природи. Єноти відомі своєю кмітливістю, допитливістю та здатністю пристосовуватися до різних умов. Вони чудово лазять по деревах, мають дуже чутливі передні лапи й добре запам’ятовують способи отримання їжі. Саме здатність пристосовуватися дозволила їм успішно жити навіть поруч із великими містами.

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