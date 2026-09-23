Фото повістки від кадровика у Viber: юристи пояснили, чи потрібно терміново бігти до ТЦК

Чи заблокують картки через фото повістки у Viber: роз’яснення адвокатів для тих, хто працює з-за кордону / © ТСН.ua

Реклама

Українці, які перебувають за кордоном, дедалі частіше повідомляють про отримання повідомлень у месенджерах із вимогою з’явитися до ТЦК.

Чи мають ці сповіщення юридичну силу, роз’яснення дали юристи та правознавці на порталі Юристи.Ua.

Реклама

За порадою до юристів звернувся 48-річний українець, що перебуває за кордоном. Чоловік розповів, що працює на українському підприємстві дистанційно. 16 вересня 2026 року відділ кадрів переслав йому у Viber фото повістки, яка була виписана ТЦК 14 вересня 2026 року з вимогою з’явитися на 18 вересня 2026 року для уточнення даних. Жодних офіційних поштових відправлень чи вручень під підпис не було.

Реклама

Також чоловік стверджує, що має законне право на відстрочку по догляду за матір’ю, але ще не оформив його. Тому він запитує, чи зобов’язаний встигнути відправити до ТЦК свій пакет документів до вказаної у повістці дати, щоб не отримати штраф.

Юрист Владислав Дерій пояснив, що переслане у Viber фото повістки не є належним оповіщенням. Тому оголошувати в розшук чоловіка не мають права.

«Якщо Ви знаходитесь у відпустці, відрядженні або працюєте дистанційно чи за надомною формою роботи, розпорядження (повістка) ТЦК доводиться до Вашого відома шляхом надсилання копії наказу рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення на Вашу адресу проживання. Якщо Вас не ознайомили із наказом під підпис та не направили лист на адресу проживання, то Ви не вважаєтесь таким, що є належним чином оповіщений, тому Ви не порушите правила військового обліку не явившись до ТЦК», — зазначив адвокат.

За його словами, миттєвих штрафів через два дні у таких випадках не існує. Аби заблокувати картки, ТЦК повинен спочатку розглянути справу за фізичної присутності людини, виписати постанову про штраф, дочекатися набуття нею законної сили і вже потім звертатися до держвиконавця для блокування рахунків.

Реклама

Як вручає повістку роботодавець працівнику, що працює дистанційно

Юрист Юрій Айвазян додає, що, за загальним правилом, роботодавець організовує вручення повістки працівнику в робочий час під особистий підпис. Для дистанційного працівника встановлено окремий порядок.

«Роботодавець повинен довести наказ про оповіщення до дистанційного працівника рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення — у частині, що стосується прибуття до ТЦК. Копію наказу та документи, які підтверджують оповіщення, роботодавець протягом трьох днів направляє до ТЦК. Повістка вручається працівнику за її наявності», — каже Айвазян.

Тому, за його словами, пересилання відділом кадрів фотографії повістки у Viber не відповідає встановленій процедурі оповіщення дистанційного працівника. Воно не замінює наказ роботодавця про оповіщення, його направлення рекомендованим поштовим відправленням та належне вручення повістки.

Айвазян уточнює, що сам документ, оформлений ТЦК, через це не стає автоматично недійсним. Однак за наведених обставин відсутні передбачені законодавством докази належного оповіщення працівника про виклик.

Реклама

Раніше ми писали, що робити військовозобов’язаному, якщо на блокпосту потрібно пред’явити документ, але застосунок «Резерв+» не відкривається або немає доступу до інтернету.

Новини партнерів

Новини партнерів