Перейшли на нову роботу, де також є відстрочка: хто має сповістити ТЦК

Відстрочка / © ТСН.ua

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Під час зміни місця роботи українцям із відстрочкою від мобілізації не потрібно особисто інформувати ТЦК. Як зазначають юристи, обов’язок звітувати про такі кадрові зміни покладається на роботодавців. Але відстрочка залишається лише за умови, що причина для дії відстрочки все ще є.

Про це йдеться у статті «Судово-юридичної газети».

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Відстрочка для освітян під час переходу до іншого закладу

Перехід військовозобов’язаного з однієї установи до іншої не скасовує його права на звільнення від призову, якщо на новому робочому місці зберігаються відповідні підстави. Як приклад можна навести працівників сфери освіти. Коли такий спеціаліст звільняється зі свого закладу і влаштовується в інший, де посада так само підпадає під критерії надання відстрочки, йому не треба йти до військкомату.

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Закон не вимагає від громадянина особисто сповіщати ТЦК та СП про зміну місця працевлаштування. Усю комунікацію щодо військового обліку співробітників у таких випадках ведуть безпосередньо підприємства чи установи. Відповідно, саме новий роботодавець бере на себе обов’язок передавати актуальні відомості до ТЦК.

Водночас фахівці звертають увагу на те, що жодна відстрочка в Україні не працює за замовчуванням. Навіть якщо людина повністю відповідає всім вимогам законодавства для звільнення від мобілізації через свою професію, то їй необхідно підтвердити ці підстави за встановленою процедурою.

Мобілізація в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Міноборони пояснили, що вчителі та інші педагогічні працівники закладів освіти тепер можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок «Резерв+». Система автоматично перевіряє дані та визначає право на відстрочку.

Раніше ми писали про те, що виїзд за кордон у 18 років не захищає від мобілізації, оскільки є важливий нюанс. За словами юриста Владислава Дерія, сама позначка про військову підготовку чи статус резервіста не заважає виїхати за кордон. Головне — категорія обліку: якщо 18-річний хлопець вказаний як військовозобов’язаний, а не призовник, його можуть мобілізувати на загальних підставах.

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