Принцеса Марія-Олімпія в стильному комбінезоні та туфлях на шпильці на світській тусовці

Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

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Модель та світська левиця побувала на вечері з нагоди відкриття флагманського магазину Moncler у Gotham Hall у Нью-Йорку.

Марія-Олімпія була одягнена в стильний комбінезон кавового відтінку, доповнивши його шкіряним поясом на талії та чорними туфлями-човниками на підборах. Біляве волосся принцеси було розпущене і розчесане за проділом, також вона одягла золоті сережки і зробила, як завжди, легкий макіяж на обличчі.

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Принцеса Марія-Олімпія / © Getty Images

Нещодавно принцеса Марія-Олімпія показувала, як вона проводила відпустку, блиснувши фігурою у чорному бікіні.

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