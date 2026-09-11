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Принцеса Марія-Олімпія в стильному комбінезоні та туфлях на шпильці на світській тусовці
Принцеса Греції Марія-Олімпія відвідала світський захід у Нью-Йорку.
Модель та світська левиця побувала на вечері з нагоди відкриття флагманського магазину Moncler у Gotham Hall у Нью-Йорку.
Марія-Олімпія була одягнена в стильний комбінезон кавового відтінку, доповнивши його шкіряним поясом на талії та чорними туфлями-човниками на підборах. Біляве волосся принцеси було розпущене і розчесане за проділом, також вона одягла золоті сережки і зробила, як завжди, легкий макіяж на обличчі.
Нещодавно принцеса Марія-Олімпія показувала, як вона проводила відпустку, блиснувши фігурою у чорному бікіні.
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