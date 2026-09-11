Роббі Вільямс та його дружина опублікували рідкісне фото з 13-річною донькою: який вигляд вона має

Роббі Вільямс та Айда Філд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

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Подружжя опублікувало фотографію зі своєю 13-річною донькою Теодорою Роуз, яку в родині ласкаво називають Тедді.

Айда опублікувала знімок із сімейної подорожі в Instagram. На знімку вона позує разом із чоловіком і донькою під час відпочинку в Парижі. Їм також склали компанію двоє друзів. Публікацію акторка підписала лаконічно: «Party of 5».

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Роббі Вільямс із дружиною та донькою (Тедді — друга зліва), фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Тедді помітно подорослішала і вже майже зрівнялася на зріст із батьками. Дівчина з’явилася перед камерою з розпущеним волоссям і в повсякденному вбранні.

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Роббі Вільямс із дружиною та донькою, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Зазначимо, Роббі та Айда виховують четверо дітей. Окрім Тедді, у подружжя є 11-річний син Чарлі, восьмирічна донька Коко та шестирічний син Бо. При цьому батьки намагаються захищати дітей від надмірної уваги громадськості, тому їхні фотографії з’являються в соціальних мережах не так часто.

Роббі Вільямс та Айда Філд одружені з 2010 року. За роки стосунків вони стали однією з найвідоміших зіркових сімей Великої Британії, проте рідко діляться подробицями свого сімейного життя.

Роббі Вільямс та Айда Філд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Нагадаємо, раніше Сандра Буллок опублікувала рідкісні фото своїх підрослих дітей під час сімейного відпочинку.

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