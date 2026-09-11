ТСН у соціальних мережах

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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
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359
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1 хв

Роббі Вільямс та його дружина опублікували рідкісне фото з 13-річною донькою: який вигляд вона має

52-річний британський співак Роббі Вільямс та його дружина, 47-річна акторка Айда Філд, порадували шанувальників рідкісним сімейним знімком.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Кудринська Юлія Кудринська
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Роббі Вільямс та Айда Філд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Роббі Вільямс та Айда Філд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Подружжя опублікувало фотографію зі своєю 13-річною донькою Теодорою Роуз, яку в родині ласкаво називають Тедді.

Айда опублікувала знімок із сімейної подорожі в Instagram. На знімку вона позує разом із чоловіком і донькою під час відпочинку в Парижі. Їм також склали компанію двоє друзів. Публікацію акторка підписала лаконічно: «Party of 5».

Роббі Вільямс із дружиною та донькою (Тедді — друга зліва), фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Роббі Вільямс із дружиною та донькою (Тедді — друга зліва), фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Тедді помітно подорослішала і вже майже зрівнялася на зріст із батьками. Дівчина з’явилася перед камерою з розпущеним волоссям і в повсякденному вбранні.

Роббі Вільямс із дружиною та донькою, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Роббі Вільямс із дружиною та донькою, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Зазначимо, Роббі та Айда виховують четверо дітей. Окрім Тедді, у подружжя є 11-річний син Чарлі, восьмирічна донька Коко та шестирічний син Бо. При цьому батьки намагаються захищати дітей від надмірної уваги громадськості, тому їхні фотографії з’являються в соціальних мережах не так часто.

Роббі Вільямс та Айда Філд одружені з 2010 року. За роки стосунків вони стали однією з найвідоміших зіркових сімей Великої Британії, проте рідко діляться подробицями свого сімейного життя.

Роббі Вільямс та Айда Філд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Роббі Вільямс та Айда Філд, фото: instagram.com/aydafieldwilliams

Нагадаємо, раніше Сандра Буллок опублікувала рідкісні фото своїх підрослих дітей під час сімейного відпочинку.

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