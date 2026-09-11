Після збирання врожаю: 6 розумних способів повторного використання відпрацьованих томатних лоз

Стебла томатів / © ТСН

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Відмерлі стебла помідорів містять мінерали, які рослина накопичувала протягом усього літа, а також мають достатню міцність, щоб їх можна було використовувати для будівництва. Викидаючи їх до пакета на узбіччі, ми марнуємо ці корисні речовини.

Як цього уникнути, розповідає GardeningKnowHow.

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Правильний догляд за томатними кущами наприкінці сезону починається з сортування пагонів. Фітофтороз (Phytophthora infestans) і борошниста роса (Pseudoidium neolycopersici) завдають найбільшої шкоди протягом сезону, хоча обом потрібна жива тканина і вони гинуть разом із рослиною. На мертвих стеблах затримуються фітофтороз (Alternariae) і септоріоз листя (Septoria lycopersici) — усе це збережеться на стеблах до весни. Тому найголовніше правило — лише чистий матеріал отримує друге життя.

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Спаліть сухі лози та збережіть попіл

Лози мають бути повністю сухими, перш ніж вони горітимуть рівним полум’ям, тому спочатку складіть їх у захищеному місці на кілька тижнів. Ознайомтеся з місцевими правилами спалювання до того, як щось робити. Багато громад повністю забороняють відкрите спалювання.

Садовий попіл поводиться дуже схоже на деревний: він містить калій, значну кількість кальцію і має достатньо вапняний ефект, щоб змінити pH ґрунту за один сезон. Розподіліть його тонким шаром на грядках. Уникайте додавання до кущів чорниці та всіх інших рослин, які потребують кислого ґрунту. Зовсім відмовтеся від картопляної грядки, оскільки підвищений pH сприяє розвитку парші.

Обпаліть їх, якщо хочете біовугілля

Спалювання та обвуглювання — це не одна й те сама процедура, і тут є важлива різниця. За повного згоряння залишається лише мінеральний попіл. Піроліз — спалювання з поглинанням кисню — залишає біовугілля, яке містить вуглецевий каркас і пористу структуру, що робить його цінним компонентом для внесення у ґрунт.

За цілий сезон лози можуть обвуглитися до кількох жмень. Це найкраще працює як додатковий засіб, коли деревніший матеріал однаково потрапляє у вогонь, наприклад, обрізки або використані кілки. Подрібніть готове вугілля і залиште його на кілька тижнів у компості або у відрі розведеної рибної емульсії. Сире вугілля витягує з ґрунту поживні речовини, перш ніж почне їх віддавати.

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Закопайте їх глибоко, але не під томатами наступного року

Краще закопати, ніж просто залишити купу. Біологічне перероблення у ґрунті відбувається швидше й ретельніше. Викопайте траншею завглибшки 30 см, покладіть туди порізані лози і засипте зверху. Подрібнення важливіше, ніж здається. Воно перетворює клубок на матеріал, який рівномірно ущільнюється і розкладається.

Етап розміщення — саме те, коли все йде не так. Ніколи не закопуйте залишки помідорів у ґрунт, призначений для вирощування томатів, перцю, баклажанів або картоплі наступного сезону. Ранній фітофтороз і септоріоз зберігаються як у ґрунті, так і у старих залишках. Стандартна сівозміна — через два-три роки після садіння пасльонових. Грядки з капустяними та цибулевими культурами підійдуть однаково добре. Квасоля також підходить, а азот, який вона фіксує, частково компенсує той, що зв’язується під час розкладання стебел.

Сплетіть найміцніші стебла у шпалеру або вінок

Видаляйте лише пагони, і лише ті, які ще гнучкі. Основні стебла на індетермінантній рослині томату повністю здерев’яніють до вересня, а щойно зірвані згинаються, не ламаючись. Спочатку дайте їм годину побути на сонці, щоб вони трохи втратили воду, потім зв’яжіть найдовші в кільце та заправте вільні кінці назад через себе.

Ці стебла міцні, проте стають ламкими, коли висихають, тому плетена шпалера — це літній об’єкт, а не постійна конструкція. Вінки краще зберігати у приміщенні, де вони залишаються сухими. Зелені стебла під час висихання стискаються, тому сплетіть їх щільніше та закріпіть спіраль у трьох-чотирьох місцях джутом.

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Викладіть їх як брівку

Доріжки між грядками — це найпридатніше місце для накопичення великої кількості сміття. Розкладіть лози горизонтально посередині доріжки, перекриваючи їх одна одною, і засипте все деревною стружкою або соломою. Вони достатньо добре блокують світло, щоб стримувати ріст бур’янів восени і взимку. До весни більша частина того, що під ними, сплющується, утворюючи килимок.

З цим пов’язаний один компроміс. Вологі килимки з лози та стружки — це укриття, на яке взимку полюють сірі польові слимаки (Deroceras reticulatum), тож тримайте їх на самій доріжці, подалі від країв грядки. З іншої причини обійдіть будь-яку доріжку, що межує з пасльоновими культурами наступного року. Саме через бризки дощу на нижні листки і починається ранній фітофтороз.

Заваріть чисте листя для обприскування від шкідників

Цей варіант має більше застережень, ніж інші. Листя помідорів містить томатін і пов’язані з ним алкалоїди. Старий кухонний метод передбачає замочування двох склянок (475 мл) подрібненого листя у літрі (950 мл) води на ніч, потім проціджування і розведення перед використанням. Садівники використовують його проти попелиці та дрібної гусені протягом багатьох поколінь. Переконливих доказів недостатньо — вся ця практика ґрунтується радше на окремих випадках, ніж на результатах підтверджених випробувань.

Два правила є обов’язковими. Використовуйте листя лише тих рослин, які протягом усього сезону не виявляли жодних симптомів хвороб. Вірус мозаїки томатів зберігається у висушених рештках рослин до двох років і поширюється простим контактом. Розпилювач, наповнений зараженою водою з листя — це чи не найефективніший спосіб поширення інфекції, який коли-небудь було винайдено. Ніколи не взастосовуйте його на інших рослинах родини пасльонових. Зберігайте готовий розчин якнайдалі від домашніх тварин і дітей.

Сильно уражені хворобою рослини запакуйте в пакети, залиште їх на кілька днів під прямими сонячними променями, щоб тканини і все, що в них живе, загинуло, а потім викиньте їх разом із побутовим сміттям. Усе інше в цій купі — просто матеріал, який ще ніхто не відсортував.

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