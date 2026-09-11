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- Астрологія
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Астролог назвав жінок-знаків зодіаку, які завжди самі обирають собі партнерів
Історико-соціальна модель поведінки завжди вимагала від жінок проявляти максимальну пасивність.
Їм доводилося сидіти у високій вежі й чекати, поки претенденти завоюють їхню руку й серце у двобої. У наші дні від такої поведінки залишилися лише спогади, але є ті, хто й у минулі часи не відповідали такій — залежній — манері спілкування з протилежною статтю.
Астролог Людмила Булгакова назвала жінок-знаків зодіаку, які самі обирають собі партнерів.
Стрілець
Жінки-Стрільці ніколи не задовольняються тим, що хтось зволив обрати саме їх — навпаки, такий поворот подій відверто їх дратує. Таку поведінку представниці цього знака сприймають як посягання на свою свободу, а гіршого за це для них не може бути нічого.
Водолій
Жінкам-Водоліям ніякі правила не диктують, і вибір партнера — як для короткострокових, так і для довгострокових стосунків — не є винятком. Вони не підкоряються нічиїм правилам, обираючи в партнери лише тих чоловіків, які перебувають з ними на одній хвилі.
Скорпіон
Жінки-Скорпіони, як представниці підозрілого знака Зодіаку, тому не дивно, що вони не поспішають відкривати душу людям, які нав’язують їм спілкування. Їм набагато легше й простіше спілкуватися з тими, кого вони обирають самі, оскільки про них він знає все і навіть більше.
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