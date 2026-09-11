Після складного періоду настане полегшення: кому з китайського зодіаку пощастить 11 вересня

Китайський гороскоп / © Unsplash

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У п’ятницю, 11 вересня, представники чотирьох знаків китайського зодіаку можуть відчути, що складний період поступово залишається позаду. День балансу Земляного Щура припадає на місяць Вогняного Півня та рік Вогняного Коня. За астрологічним прогнозом, таке поєднання сприятиме розв’язанню проблем і допоможе побачити вихід із ситуацій, які раніше здавалися заплутаними.

Про це повідомило видання Yourtango.

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Енергія Щура пов’язана з практичністю та інтуїцією, Півня — з наполегливістю, а Коня — з прагненням до свободи та руху вперед. Особливо сприятливим цей день називають для Дракона, Мавпи, Бика та Щура.

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Дракон

Проблема, над якою Дракон довго ламав голову, може нарешті наблизитися до розв’язання. У п’ятницю з’явиться важлива деталь, яка допоможе зрозуміти, що робити далі, та позбутися сумнівів.

Ситуація може скластися так, що правильний вибір стане очевидним. Це дасть змогу Дракону відчути впевненість у власному рішенні та нарешті перестати постійно повертатися думками до проблеми.

Мавпа

Для Мавпи 11 вересня зміни можуть бути пов’язані з фінансами. Йдеться, зокрема, про гроші, повернення яких довелося чекати довше, ніж хотілося.

Прогноз не обіцяє миттєвого отримання великої суми, однак ситуація може зрушити з місця. Мавпі стане простіше домовитися про виплату або нові умови, що допоможе зменшити фінансовий тиск.

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Бик

Зрушення очікуються й у стосунках Бика з людиною, з якою останнім часом було складно порозумітися. Замість чергового конфлікту може відбутися відверта та спокійна розмова, яка прояснить накопичені проблеми.

Бик тривалий час міг брати на себе надто багато емоційної відповідальності та відчувати несправедливість. Тепер ситуація здатна вирівнятися, а взаємини — помітно покращитися.

Щур

Щурам у п’ятницю може стати значно легше ухвалити рішення, яке раніше викликало внутрішні суперечності. Причиною труднощів могли бути не зовнішні обставини, а власні сумніви та переконання.

Коли Щур подивиться на ситуацію інакше, необхідність мучитися між кількома варіантами може просто зникнути. Те, що раніше здавалося складним вибором, стане набагато зрозумілішим.

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Нагадаємо, астрологи попереджають, що 10 вересня 2026 року — день, протягом якого не рекомендується виявляти скупість — це може негативно позначитися на матеріальному добробуті.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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