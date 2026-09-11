Атака дронів на російські міста та нічні обстріли України: головні новини ночі 11 вересня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 11 вересня 2026 року:

Реткліфф може перехопити «український напрямок» у США: у Вашингтоні розкрили, що може змінитися для України Читати далі –>

300 тисяч мобілізованих не врятують Росію: командувач Нацгвардії розкрив, чим відповість Україна Читати далі –>

Росія знову розгорнула ретранслятори в Білорусі: використовує для ударів по Україні — ГУР Читати далі –>

Російські загарбники вночі атакували Україну ударними безпілотниками Читати далі –>