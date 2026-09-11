У РФ може початися енергетичний колапс: експерт назвав критично важливі об’єкти для ударів

Енергетика РФ

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Російська енергетика може зіткнутися із серйозними проблемами у разі припинення постачання газу трубопроводами.

Таку думку в етері Radio NV висловив аналітик та авіаційний експерт Костянтин Криволап, коментуючи удар по Ямало-Ненецькому автономному округу Росії.

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За словами експерта, важливішими цілями для ударів є не лише безпосередньо газотранспортні об’єкти, а й заводи, на яких газ готують до подальшого транспортування.

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«Навіщо лупити по Ямальському хресту? Треба лупити по тих заводам, які підготовлюють газ, який потім іде через цей Ямальський хрест. Там основна нитка. Якщо не буде постачання газу по трубі, то російській енергетиці гаплик», — підкреслив Криволап.

Він зазначив, що удари по підприємствах, які забезпечують підготовку газу для подальшого транспортування трубопроводами, є серйозним сигналом для Росії.

За словами Криволапа, йдеться про попередження щодо необхідності збереження української енергетичної системи.

«Якщо цього не буде, — ви залишитеся насамперед без тепла і електрики. А для Росії це значно гірше, ніж для України, тому що вони північні сусіди», — додав експерт.

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Аналітик також розповів, що очікував ударів не лише по Ямальському хресту, а й по «Алабузі», де російські війська виготовляють реактивні дрони.

«От майже Ямальський хрест ми отримали. Тепер треба, щоб ми побачили серйозний удар по Єлабузі», — сказав Криволап.

Раніше повідомлялося, що Дагестан у Росії сколихнули потужні вибухи через атаку безпілотників. Очевидці заявили про «прильоти» та масштабну пожежу в районі морського торговельного порту, через який РФ та Іран постачають один одному зброю.

Ми раніше інформували, що у Новому Уренгої повідомляють про атаку на газоконденсатний завод, розташований більш ніж за 3200 км від України.

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