У Кремлі відреагували на можливе перемир’я в енергетиці: що сказав Пєсков

Дмитро Пєсков / © Associated Press

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Енергетичне перемир’я між Росією та Україною наразі предметно не обговорюється.

Про це заявив прессекретар президента РФ Путіна Дмитро Пєсков, якого цитують російські ЗМІ.

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За його словами, Київ зараз нібито пропонує не довгострокове врегулювання, а саме припинення ударів у сфері енергетики.

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«Київ зараз пропонує не довгострокове врегулювання, а перемир’я в тій сфері, яка є для них ахіллесовою п’ятою — в енергетиці», — заявив Пєсков.

Водночас він зазначив, що предметних домовленостей щодо такого формату зараз немає.

Також Пєсков заявив, що російські військові «системно і планомірно» завдають ударів по цілях в Україні нібито у відповідь на українські атаки. При цьому Росія регулярно атакує українську енергетичну інфраструктуру ракетами та безпілотниками.

За словами представника Кремля, умови Москви для припинення війни залишаються незмінними. Він також заявив, що Росія нібито віддає перевагу «мирному врегулюванню», але за відсутності домовленостей продовжуватиме бойові дії.

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Пєсков додав, що Абу-Дабі може розглядатися як майданчик для тристоронніх переговорів у разі переходу сторін до предметного обговорення можливого врегулювання.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявляв, що США обговорюють можливі кроки для зниження ескалації між Україною та Росією напередодні зими. Зокрема, йшлося про взаємні удари по енергетичній інфраструктурі, а також питання експорту російських нафти й газу.

Згодом «РБК-Україна» з посиланням на інформоване джерело повідомило, що цієї зими сторони можуть домовитися щонайменше про обмежене енергетичне перемир’я. Йдеться про можливе припинення взаємних ударів по енергооб’єктах.

За даними видання, США розглядають такий формат як один із перших кроків до деескалації. Серйозніші дипломатичні зрушення можуть відбутися пізніше, зокрема у форматі багатосторонньої зустрічі за участю європейських країн.

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