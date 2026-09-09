«Вони просто випалюють усе»: РФ підбирається до «поясу фортець» на Донеччині

Росіяни підбираються до «поясу фортець» / © Getty Images

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Бої на сході України стають дедалі напруженішими, а оптимізм щодо ситуації на фронті поступово згасає через постійне просування російських військ у напрямку так званого «поясу фортець».

Про це пише CNN.

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Росія серйозно загрожує «поясу фортець» на Донеччині

Пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади Ірина Рибакова, яка дислокується в Краматорську, зазначає, що за останні кілька тижнів ситуація стала надзвичайно важкою. Місто залишається одним з останніх опорних пунктів України на Донбасі, однак армія РФ підбирається дедалі ближче.

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Майже усі мости тут знищені, а авіабомби та дрони атакують населений пункт щодня.

«Обстріли відбуваються десятки разів на день. Постраждали десятки автомобілів, господарські будівлі, житлові будинки, адміністративні будівлі, гаражі; вони просто випалюють усе», — розповіла Рибакова.

За її словами, увечері та вранці на вулицях практично немає людей, а вдень усе цивільне населення та військові змушені пересуватися зі зброєю через постійну загрозу з боку БпЛА. Росіяни можуть завдати удару будь-якої миті.

Перший візит спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва минув у неділю без вагомих проривів. Україна опиняється у складнішому становищі на багатьох ділянках східного фронту порівняно з весною, коли вдавалося звільняти більше територій.

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Аналітикиня Інституту вивчення війни (ISW) Дженні Олмстед вважає, що швидкого прориву РФ очікувати не варто, проте ініціатива перейшла до рук Москви. За її словами, росіяни продовжують інфільтруватися до Слов’янська та Краматорська, а також мають просування в Костянтинівці.

За даними ISW, у серпні росіяни змогли просунутися чи проникнути орієнтовно на 124 квадратні кілометри — це приблизно чверть від площі, захопленої за аналогічний період минулого року. Тим часом західні розвідки оцінюють втрати РФ приблизно у 40 000 військових на місяць.

Попри значні втрати, РФ продовжує виснажувати «пояс фортець» — чотири промислові міста — Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка, Костянтинівка, які формують основу оборони сходу та центральних регіонів. Найпівденніший елемент цього поясу — Костянтинівка — фактично втратив своє оперативне значення для Києва.

Росіяни витратили майже рік на її захоплення, і хоча на півночі міста залишаються осередки ЗСУ, більша частина інфраструктури міста зруйнована.

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Стратегія Кремля залишається незмінною: ведення тривалої війни на виснаження, яка перетворює міста на суцільні руїни. Раніше РФ знадобилося дев’ять місяців для захоплення Бахмута та майже два роки для Покровська.

Президент РФ Володимир Путін продовжує наполягати на досягненні своїх цілей — повній окупації Донецької та Луганської областей. Наразі під контролем РФ перебуває близько 81% Донеччини та майже вся Луганщина. За словами помічника президента РФ Юрія Ушакова, під час зустрічі з Віткоффом та Кушнером російська сторона заявила про «відчутні успіхи» та намір найближчим часом досягти поставлених завдань.

За даними Донецької ОВА, на підконтрольних Україні територіях досі залишається майже 93 тисячі мешканців, серед яких понад 4 800 дітей. Евакуація стає дедалі складнішою. У Добропілля та навколишні села заїхати транспортом вже неможливо. Евакуювати цивільних доводиться пішки.

У Краматорську цивільні поки що залишаються, проте незабаром влада планує запровадити комендантську годину. Місто втратило статус відносно безпечного тилового центру для відпочинку підрозділів.

Олмстед переконана, що Росія створює умови для масштабного наступу на Слов’янськ, намагаючись знищити українську логістику та оборону на підступах до міста.

Війна в Україні: останні новини

Нагадаємо, цієї зими Україна та Росія можуть домовитися про обмежене перемир’я і припинити взаємні удари по енергооб’єктах. За даними джерел «РБК-Україна», така можливість з’явилася завдяки переговорам спецпредставників президента США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера з представниками Кремля Кирилом Дмитрієвим і Юрієм Ушаковим.

Серйозних дипломатичних зрушень очікують після виборів до російської Держдуми 18–20 вересня. Надалі можливе проведення саміту за участю європейських країн у три- чи чотиристоронньому форматі, найімовірніше в одній із держав Перської затоки, що може створити підґрунтя для подальшого врегулювання.

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