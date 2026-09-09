Рушники стануть жорсткими: яку звичну річ експерти радять не додавати під час прання

Як правильно прати рушники: засіб, який може їх зіпсувати / © pexels.com

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Рушники можуть залишатися м’якими значно довше, якщо змінити звичний спосіб їхнього прання. Зокрема, експерти радять відмовитися від пом’якшувача для білизни, який із часом може дати протилежний очікуваному ефект.

Про це повідомило видання Express із посиланням на рекомендації експертів британської споживчої організації Which?.

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Багатьом знайома ситуація, коли нові рушники приємні та пухнасті, але після численних циклів прання стають жорсткими. За словами доцентки клінічної мікробіології Університету Лестера Прімроуз Фрістоун, одна з причин — накопичення залишків мийних засобів на бавовняних волокнах.

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Зокрема, проблемою може стати надмірна кількість прального засобу. Більше мила не робить рушники чистішими: його залишки можуть осідати на волокнах і заважати їхньому нормальному очищенню під час наступних циклів. Фрістоун радить скоротити звичну кількість засобу приблизно до третини та ретельно виполіскувати рушники.

Пом’якшувач для білизни на перший погляд здається найпростішим способом зробити рушники приємнішими на дотик. Однак його компоненти покривають волокна тонким шаром, який поступово накопичується. Через це тканина не лише може гірше очищуватися, а й слабше вбирати воду.

У Which? також зазначають, що рушники не завжди потрібно прати за температури 60°C. Прання за 40°C із відповідним засобом на основі відбілювача також може допомогти боротися з мікробами й водночас менше впливати на тканину.

Ще один популярний спосіб повернути рушникам м’якість — використання білого оцту. Він справді може допомогти розчинити залишки мийного засобу та відкладення, пов’язані з жорсткою водою. Проте наукова консультантка Which? Олівія Пратт не радить регулярно наливати оцет безпосередньо до пральної машини: з часом він може пошкоджувати гумові та пластикові деталі.

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Безпечнішим варіантом експертка називає попереднє замочування рушників у розведеному оцті. Після цього їх потрібно ретельно прополоскати й випрати як зазвичай.

Важливе й правильне сушіння. Висока температура здатна пошкоджувати волокна та робити їх крихкішими, тоді як сушіння в машині за низької температури допомагає зберегти м’якість. Якщо рушники сушать на повітрі, їх можна наприкінці ненадовго покласти до сушильної машини.

Після завершення прання рушники також не варто надовго залишати вологими в барабані. Експерти радять одразу їх вийняти та добре струсити — це допоможе розправити бавовняні волокна перед сушінням.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про незвичні способи використання харчової соди під час прання. Цей доступний засіб може допомогти позбутися неприємних запахів і плям, повернути білим речам яскравість, а також пом’якшити воду.

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