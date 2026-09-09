Білецький змінює посаду: яке угруповання військ очолить генерал

Білецький

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Командир 3-го армійського корпусу, бригадний генерал Андрій Білецький, отримає нову посаду в Силах оборони. Він очолить угруповання військ «Центр».

Про це LIGA.net повідомив заступник командира 3-го армійського корпусу Родіон Кудряшов.

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Яку посаду отримає Білецький

За його словами, йдеться про створення нового тимчасового органу управління — угруповання військ «Центр». Його керівником стане Білецький, який нині командує 3-м армійським корпусом.

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Водночас деталі щодо структури нового угруповання, його завдань та термінів роботи наразі не повідомляються.

Як відомо, Андрій Білецький — бригадний генерал ЗСУ, командир 3-го армійського корпусу. Раніше він командував підрозділом «Азов», а після початку повномасштабного вторгнення очолював Третю окрему штурмову бригаду.

Раніше СБУ запобігла замаху на командира Третього армійського корпусу Андрія Білецького, який російські спецслужби планували здійснити за допомогою ракетно-бомбового удару. Агентом РФ виявився оператор БпЛА з іншої бригади. Він намагався дізнатися, коли і де Білецький прибуде на позиції, а також мав передати росіянам координати штабу та навчального центру своєї бригади. За даними СБУ, чоловіка завербували через колишню дружину, яка живе на окупованій території Запорізької області та працює на РФ. Агента затримали на території гарнізону й оголосили підозру в держзраді. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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