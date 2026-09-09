Белецкий сменяет должность: какую группировку войск возглавит генерал

Белецкий

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Командир 3-го армейского корпуса, бригадный генерал Андрей Белецкий, получит новый пост в силах обороны. Он возглавит группировку войск «Центр».

Об этом LIGA.net сообщил заместитель командира 3-го армейского корпуса Родион Кудряшов.

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Какую должность получит Белецкий

По его словам, речь идет о создании нового временного органа управления — группировки войск «Центр». Его руководителем станет Билецкий, ныне командующий 3-м армейским корпусом.

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В то же время, детали о структуре новой группировки, ее задач и сроков работы пока не сообщаются.

Как известно, Андрей Билецкий — бригадный генерал ВСУ, командир 3-го армейского корпуса. Ранее он командовал подразделением «Азов», а после начала полномасштабного вторжения возглавлял Третью отдельную штурмовую бригаду.

Ранее СБУ предотвратила покушение на командира Третьего армейского корпуса Андрея Билецкого, который российские спецслужбы планировали совершить с помощью ракетно-бомбового удара. Агентом РФ оказался оператор БПЛА из другой бригады. Он пытался узнать, когда и где Белецкий прибудет на позиции, а также передать россиянам координаты штаба и учебного центра своей бригады. По данным СБУ, мужчину завербовали из-за бывшей супруги, которая живет на оккупированной территории Запорожской области и работает на РФ. Агента задержали на территории гарнизона и объявили подозрение в госизмене. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

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