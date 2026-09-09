"Караоке на Майдане" переехало из Киева в другой город: где и когда состоятся съемки

Ведущий "Караоке на Майдане" ХАС

Реклама

Уже в эту субботу, 12 сентября в 10:00 "Караоке на Майдане" встретится со зрителями в Житомире. Съемки любимого народного шоу пройдут на улице Михайловской (Европейской площади).

Жители и гости Житомира смогут поучаствовать в проекте, спеть украинские песни, поболеть за участников и вместе создать новые увлекательные приключения.

Реклама

Телеканал ТЕТ и «Королевский вкус» продолжают историю «Караоке на Майдане» ради благотворительной цели поддержки реабилитационного центра «Титанові». Так что зрители смогут не только стать частью легендарного шоу, но и приобщиться к важному благотворительному делу.

Реклама

Зрителей ждут музыка, живые эмоции, знакомые хиты и новые истории участников. А ведущий ХАС будет традиционно заряжать площадку своей энергией и вместе со зрителями будет создавать атмосферу любимого народного шоу.

«Караоке на Майдане»

Безопасность остается главным приоритетом. Во вреся воздушной тревоги съемки сразу остановят, а все участники и команда перейдут в укрытие.

Итак, записывайте: 12 сентября в 10:00 — Житомир, улица Михайловская (Европейская площадь) Телеканал ТЕТ приглашает всех желающих петь, болеть, поддерживать участников и создавать новые воспоминания на «Караоке на Майдане».

А пока зрители готовятся к новым съемкам, уже можно готовиться и к премьере. Новые выпуски «Караоке на Майдане» стартуют 20 сентября в 11:00 на телеканале ТЕТ.

Реклама

Новости партнеров