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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
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Время на прочтение
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"Караоке на Майдане" переехало из Киева в другой город: где и когда состоятся съемки

Вокальный проект меняет локацию.

Автор публикации
Фото автора: Валерия Сулима Валерия Сулима
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Ведущий "Караоке на Майдане" ХАС

Ведущий "Караоке на Майдане" ХАС

Уже в эту субботу, 12 сентября в 10:00 "Караоке на Майдане" встретится со зрителями в Житомире. Съемки любимого народного шоу пройдут на улице Михайловской (Европейской площади).

Жители и гости Житомира смогут поучаствовать в проекте, спеть украинские песни, поболеть за участников и вместе создать новые увлекательные приключения.

Телеканал ТЕТ и «Королевский вкус» продолжают историю «Караоке на Майдане» ради благотворительной цели поддержки реабилитационного центра «Титанові». Так что зрители смогут не только стать частью легендарного шоу, но и приобщиться к важному благотворительному делу.

Зрителей ждут музыка, живые эмоции, знакомые хиты и новые истории участников. А ведущий ХАС будет традиционно заряжать площадку своей энергией и вместе со зрителями будет создавать атмосферу любимого народного шоу.

«Караоке на Майдане»

«Караоке на Майдане»

Безопасность остается главным приоритетом. Во вреся воздушной тревоги съемки сразу остановят, а все участники и команда перейдут в укрытие.

Итак, записывайте: 12 сентября в 10:00 — Житомир, улица Михайловская (Европейская площадь) Телеканал ТЕТ приглашает всех желающих петь, болеть, поддерживать участников и создавать новые воспоминания на «Караоке на Майдане».

А пока зрители готовятся к новым съемкам, уже можно готовиться и к премьере. Новые выпуски «Караоке на Майдане» стартуют 20 сентября в 11:00 на телеканале ТЕТ.

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