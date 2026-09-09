"Караоке на Майдані" переїхало з Києва до іншого міста: де та коли відбудуться знімання

Ведучий "Караоке на Майдані" ХАС

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Уже цієї суботи, 12 вересня о 10:00 «Караоке на Майдані» зустрінеться з глядачами у Житомирі. Знімання улюбленого народного шоу відбудуться на вулиці Михайлівській (Європейській площі).

Мешканці та гості Житомира зможуть взяти участь у проєкті, заспівати українські пісні, повболівати за учасників та разом створити нові захопливі пригоди.

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Телеканал ТЕТ та «Королівський смак» продовжують історію «Караоке на Майдані» заради благодійної мети — підтримки реабілітаційного центру «Титанові». Тож глядачі матимуть можливість не лише стати частиною легендарного шоу, а й долучитися до важливої благодійної справи.

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На глядачів чекають музика, живі емоції, знайомі хіти та нові історії учасників. А ведучий ХАС традиційно заряджатиме майданчик своєю енергією та разом із глядачами створюватиме атмосферу улюбленого народного шоу.

«Караоке на Майдані»

Безпека залишається головним пріоритетом. У разі повітряної тривоги знімання одразу зупинять, а всі учасники та команда перейдуть до укриття.

Тож записуйте: 12 вересня о 10:00 — Житомир, вулиця Михайлівська (Європейська площа) Телеканал ТЕТ запрошує всіх охочих співати, вболівати, підтримувати учасників та створювати нові спогади на «Караоке на Майдані».

А поки глядачі готуються до нових знімань, уже можна готуватися і до прем’єри. Нові випуски «Караоке на Майдані» стартують 20 вересня об 11:00 на телеканалі ТЕТ.

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