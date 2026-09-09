ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
510
Час на прочитання
1 хв

"Караоке на Майдані" переїхало з Києва до іншого міста: де та коли відбудуться знімання

Вокальний проєкт змінює локацію.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Ведучий "Караоке на Майдані" ХАС

Ведучий "Караоке на Майдані" ХАС

Уже цієї суботи, 12 вересня о 10:00 «Караоке на Майдані» зустрінеться з глядачами у Житомирі. Знімання улюбленого народного шоу відбудуться на вулиці Михайлівській (Європейській площі).

Мешканці та гості Житомира зможуть взяти участь у проєкті, заспівати українські пісні, повболівати за учасників та разом створити нові захопливі пригоди.

Телеканал ТЕТ та «Королівський смак» продовжують історію «Караоке на Майдані» заради благодійної мети — підтримки реабілітаційного центру «Титанові». Тож глядачі матимуть можливість не лише стати частиною легендарного шоу, а й долучитися до важливої благодійної справи.

На глядачів чекають музика, живі емоції, знайомі хіти та нові історії учасників. А ведучий ХАС традиційно заряджатиме майданчик своєю енергією та разом із глядачами створюватиме атмосферу улюбленого народного шоу.

«Караоке на Майдані»

«Караоке на Майдані»

Безпека залишається головним пріоритетом. У разі повітряної тривоги знімання одразу зупинять, а всі учасники та команда перейдуть до укриття.

Тож записуйте: 12 вересня о 10:00 — Житомир, вулиця Михайлівська (Європейська площа) Телеканал ТЕТ запрошує всіх охочих співати, вболівати, підтримувати учасників та створювати нові спогади на «Караоке на Майдані».

А поки глядачі готуються до нових знімань, уже можна готуватися і до прем’єри. Нові випуски «Караоке на Майдані» стартують 20 вересня об 11:00 на телеканалі ТЕТ.

Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie