Сікорський натякнув на роль Навроцького у питанні ракет Patriot для України

Радослав Сікорський. / © Associated Press

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Очільник польського МЗС Радослав Сікорський наголосив, що рішення щодо передавання ракет Україні є непростим, адже їх і без того бракує. Водночас РФ щомісяця виробляє близько 100–120 ракет.

Про це він заявив в одному з інтерв’ю на повідомляє Polsat News.

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На запитання про подальше постачання Україні дефіцитних ракет для зенітних комплексів Patriot, Сікорський відповів образною аналогією, наголосивши на необхідності допомоги Україні.

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«Якщо у сусіда горить будинок, а ми маємо відро з водою, то добре допомогти сусідові», — міністр.

Водночас він не відповів, чи повинна Варшава зараз поділитися з Києвом власними запасами ракет для Patriot.

«Це не моє рішення. У цьому питанні пан президент (Кароль Навроцький — Ред.) має привілейовані відносини зі Сполученими Штатами, а це американська ініціатива», — заявив він.

Сікорський назвав Україна «дієвим союзником», яка захищає кордон Польщі «від танків Путіна».

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«Та й ці ракети знищували б російські ракети, що летять на міста. Тож це нелегкі рішення», — додав керівник польського МЗС.

Як повідомлялося, Україна отримала зелене світло на ракети Patriot. Країни Євросоюзу погодили виняток, який дозволить закуповувати ракети-перехоплювачі коштом європейського кредиту. Наступний транш у межах Ukraine Support Loan становитиме 3,2 мільярда євро.

Своєю чергою, міністр оборони України Євгеній Хмара заявляв, що Україна замовляє 1000 ракет для Patriot за позику ЄС, але потребує їхнього термінового передавання зі складів партнерів. За його словами, із €70 млрд, обіцяних на саміті НАТО в Анкарі цього року, Україна вже отримала €62 млрд.

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