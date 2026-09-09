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Королева Соня особисто попрощалася з чоловіком королем Гаральдом V: палац поділився зворушливими світлинами
Норвезький королівський дім опублікував фотографії прощання королеви Соні з її чоловіком королем Гаральдом V, а також ще кілька їхніх спільних сімейних фотографій.
Напередодні одного з найважчих днів у житті королеви Соні - похорон короля Гаральда V - норвезький королівський дім висловив свою підтримку в соціальних мережах.
Були опубліковані на сторінці в Instagram ретельно підготовлені фото, присвячені матері Гокона VIII, - символічний жест, що дозволяє зазирнути в особисту скорботу королеви Соні.
Публікація починається з фотографії Соні, одягненої в жалобну чорну сукню, зі складеними руками, яка сумно дивиться на труну свого чоловіка.
Найзворушливішим моментом у цій публікації є включення до неї фотографії їхньої молодості, на якій король Гаральд тримає на руках юну принцесу Марту Луїзу, а Соня — новонародженого принца Гокона. Це зображення, що раніше не публікувалося, було обрано королівською сім'єю на згадку про основи сім'ї, яку вони створили разом майже шість десятиліть тому.
На останньому фото королева Соня показана зі спини, що стоїть перед труною, вкритою королівським штандартом та короною. Вона зовсім одна, її супроводжує лише почесна варта.
Нагадаємо, прощання з королем Гаральдом V відбудеться сьогодні, 9 вересня, в Осло. Багато європейських монархів відвідають державний похорон.