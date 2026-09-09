Королева Соня особисто попрощалася з чоловіком королем Гаральдом V: палац поділився зворушливими світлинами

Королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

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Напередодні одного з найважчих днів у житті королеви Соні - похорон короля Гаральда V - норвезький королівський дім висловив свою підтримку в соціальних мережах.

Були опубліковані на сторінці в Instagram ретельно підготовлені фото, присвячені матері Гокона VIII, - символічний жест, що дозволяє зазирнути в особисту скорботу королеви Соні.

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Королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

Публікація починається з фотографії Соні, одягненої в жалобну чорну сукню, зі складеними руками, яка сумно дивиться на труну свого чоловіка.

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Найзворушливішим моментом у цій публікації є включення до неї фотографії їхньої молодості, на якій король Гаральд тримає на руках юну принцесу Марту Луїзу, а Соня — новонародженого принца Гокона. Це зображення, що раніше не публікувалося, було обрано королівською сім'єю на згадку про основи сім'ї, яку вони створили разом майже шість десятиліть тому.

Королева Соня і король Гаральд V з дітьми Мартою-Луїзою і Гоконом / © instagram.com/detnorskekongehus

На останньому фото королева Соня показана зі спини, що стоїть перед труною, вкритою королівським штандартом та короною. Вона зовсім одна, її супроводжує лише почесна варта.

Королева Соня / © instagram.com/detnorskekongehus

Нагадаємо, прощання з королем Гаральдом V відбудеться сьогодні, 9 вересня, в Осло. Багато європейських монархів відвідають державний похорон.

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