В усьому винна сімейна традиція: король Чарльз не поїде на похорон Гаральда V Норвезького

Король Гаральд V та король Чарльз III / © Getty Images

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Британська королівська родина вирішила, хто представлятиме її на похороні Гаральда V Норвезького, який помер 28 серпня у віці 89 років.

За даними Букінгемського палацу принц Вільям вирушить до Осло 9 вересня від імені свого батька, короля Чарльза III, який вирішив дотримуватися однієї зі своїх традицій: не бути особисто на похороні інших глав держав.

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Принц Вільям / © Getty Images

Рішення, підтверджене Букінгемським палацом, не пов'язане з будь-якими сімейними розбіжностями. Зовсім навпаки, король Чарльз та король Гаральд V підтримували особливо тісні стосунки у європейських королівських домах. Вони були двоюрідними братами і мали спільне походження через короля Едуарда VII та Олександру Данську.

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Після звістки про смерть норвезького короля британський монарх опублікував зворушливе послання, в якому згадав покійного як дуже улюбленого члена сім'ї та друга, підкресливши його почуття обов'язку, людяність і любов, яку він викликав у норвежців протягом десятиліть.

Однак відсутність британського короля в Осло відповідає поширеній практиці у британській монархії. До принца Вільяма у цій поїздці також приєднається принцеса Анна, сестра короля. Королівська принцеса є хрещеною матір'ю нового короля Норвегії – Гокона VIII.

Король Гокон VIII / © Getty Images

Похорон відбудеться в соборі Осло. Церемонія розпочнеться на початку дня та збере представників практично всіх європейських монархій.

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