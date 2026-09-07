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В усьому винна сімейна традиція: король Чарльз не поїде на похорон Гаральда V Норвезького
Принц Уельський вирушить до Осло від імені британського монарха, а принцеса Анна відвідає захід в особистій якості у зв'язку з її близькими стосунками з новим королем Гоконом VIII.
Британська королівська родина вирішила, хто представлятиме її на похороні Гаральда V Норвезького, який помер 28 серпня у віці 89 років.
За даними Букінгемського палацу принц Вільям вирушить до Осло 9 вересня від імені свого батька, короля Чарльза III, який вирішив дотримуватися однієї зі своїх традицій: не бути особисто на похороні інших глав держав.
Рішення, підтверджене Букінгемським палацом, не пов'язане з будь-якими сімейними розбіжностями. Зовсім навпаки, король Чарльз та король Гаральд V підтримували особливо тісні стосунки у європейських королівських домах. Вони були двоюрідними братами і мали спільне походження через короля Едуарда VII та Олександру Данську.
Після звістки про смерть норвезького короля британський монарх опублікував зворушливе послання, в якому згадав покійного як дуже улюбленого члена сім'ї та друга, підкресливши його почуття обов'язку, людяність і любов, яку він викликав у норвежців протягом десятиліть.
Однак відсутність британського короля в Осло відповідає поширеній практиці у британській монархії. До принца Вільяма у цій поїздці також приєднається принцеса Анна, сестра короля. Королівська принцеса є хрещеною матір'ю нового короля Норвегії – Гокона VIII.
Похорон відбудеться в соборі Осло. Церемонія розпочнеться на початку дня та збере представників практично всіх європейських монархій.