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Засуджений син королеви Метте-Маріт взяв участь у процесії на прощанні з королем Гаральдом V
Незважаючи на домашній арешт, син королеви Метте-Маріт - Маріус Хойбі - отримав дозвіл бути присутнім на похороні короля Гаральда V.
29-річний Маріус Хойбі, син королеви Норвегії Метте-Маріт, взяв участь у жалобній процесії на згадку про покійного короля Гаральда V.
Незважаючи на те, що наразі Хойбі перебуває під домашнім арештом у маєтку Скаугум, офіційної королівської резиденції нового короля Гокона VIII та королеви Метте-Маріт, він взяв участь у процесії Королівським палацом в Осло.
Син Метте-Маріт від попередніх стосунків, що не входить до лінії престолонаслідування і не є кровним родичем покійного короля, приєднався до семи членів норвезької королівської родини, які супроводжували труну короля Гаральда, коли його переносили з Червоного залу палацу до палацової каплиці, де він залишиться до похорону 9 вересня.
Зазначимо, що Маріусу Хойбі дозволили відвідати покійного короля Харальда в лікарні перед смертю монарха в п'ятницю, 28 серпня, а також йому було дозволено бути присутнім на офіційному державному похороні.
Нагадаємо, Хойбі був засуджений до чотирьох років ув'язнення після того, як у червні був визнаний винним за двома пунктами звинувачення у зґвалтуванні, а також за іншими злочинами. Він також отримав дворічний заборонний ордер щодо однієї зі своїх жертв. Наступного місяця його перевели під домашній арешт на час оскарження вироку, пише People.
Маріус Хойбі не має королівських титулів і ніколи не виконував жодних обов'язків у складі королівської родини. Однак до свого арешту він відвідував багато заходів разом із норвезькою королівською родиною.