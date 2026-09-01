Чому королева Метте-Маріт не прийшла підтримати чоловіка Гокона VIII під час його присяги у парламенті

Королева Метте-Маріт / © Getty Images

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У вівторок, 1 вересня 2026 року, король Гокон VIII склав присягу на вірність Конституції у Стортингу. Це один із найважливіших конституційних актів, пов’язаних зі спадкуванням престолу.

Під час церемонії король взяв на себе зобов’язання правити відповідно до Конституції та законів Норвегії. Підтримати нового монарха прийшли кронпринцеса Інгрід Александра, королева Соня та принц Сверре Магнус, однак на цьому важливому заході до Гокона не приєдналася його дружина Метте-Маріт, яка тепер має титул королеви-консорта Норвегії.

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Кронпринцеса Інгрід Александра з батьком під час його присяги / © Associated Press

Однак причина вісутності королеви була зумовлена проблемами зі здоров’ям. У червні цього року 53-річна Метте-Маріт перенесла операцію з трансплантації легень через діагностований у неї фіброз легень.

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«Після трансплантації легенів нерідко виникають ускладнення. Від моменту операції у королеви вже кілька разів виникали ускладнення, зокрема й сьогодні. У зв’язку з цим королева має перебувати під наглядом протягом усього дня. Тому, на жаль, сьогодні вона не зможе бути присутньою на церемонії складання присяги у Стортингу», — йдеться у коментарі лікаря-пульмонолога Арі Голм із Національного госпіталю Норвегії, який поділився Палац.

Натомість під час урочистостей короля супроводжувала донька — 22-річна спадкоємиця.

«Її Королівська Високість кронпринцеса Інгрід Александра супроводжуватиме Його Величність короля. Королева Соня та принц Сверре Магнус спостерігатимуть за церемонією складання присяги із зали Стортингу», — додано у заяві Палацу.

© Associated Press

Однак за день до цього король Гокон VIII та королева Метте-Маріт разом із королевою Сонею та принцесою Мартою Луїзою вийшли на Палацову площу, щоб побачити квіти, які люди залишили на знак скорботи після смерті короля Гаральда V, та привітатися з громадськістю.

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Королівська родина Норвегії

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