У топі і мінішортах кольору гакі: папараці зазнімкували Амаль Клуні з чоловіком на водному таксі у Венеції

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

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Амаль і Джордж Клуні вже традиційно одні з перших прибули до Венеції, де 2 вересня стартує 83-ий Венеційським міжнародний кінофестиваль. Подружжя сфотографували під час прогулянки на водному таксі каналами міста.

Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Амаль, як завжди, мала розкішний вигляд. Вона була одягнена у шовковий комплект кольору гакі, який складався з топа з глибоким круглим декольте та коротких шортів із зав’язками на талії. Зверху адвокатка накинула жакет в тон з атласним блиском і накладними кишенями.

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На обличчі у неї були великі темні сонцезахисні окуляри, у вухах — діамантові сережки-цвяшки, а в руці — світлий замшевий клатч. Довге волосся Амаль уклала в об’ємні м’які і зробила ніжний макіяж з пудрово-рожевою помадою.

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Амаль і Джордж Клуні / © Getty Images

Джордж для прибуття до Венеції обрав чорне поло, яке поєднав з молочними штанями і світлим ременем. На руці актора був годинник, а завершували його лук сонцезахисні окуляри. Він також ніс чорну дорожню сумку.

Подружжя було у чудовому настрої й усміхалося фотографам, а Джордж привітав їх жестом миру.

Нагадаємо, Амаль Клуні у золотій сукні Alexander McQueen з’явилася на святкуванні 50-річчя King’s Trust у лондонському Королівському Альберт-холі.

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