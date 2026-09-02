«Просування» у зворотний бік: Путін випадково показав, що РФ відходить від Сум

Володимир Путін / © Associated Press

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Володимир Путін під час пресконференції в Бішкеку заявив, що російські війська перебувають за 12 км від окружної дороги Сум. Водночас наприкінці червня він стверджував, що до міста окупантам залишалося 10,5 км.

Таким чином, за власними словами Путіна, відстань до Сум за два місяці не скоротилася, а навпаки — збільшилася.

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«Угруповання військ “Північ” продовжує створювати смугу безпеки вздовж російсько-українського кордону в прикордонних районах Сумської області... до Сум залишилося 12 км, до окружної дороги Сум», — заявив Путін.

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Він також знову повторив тезу про нібито створення російськими військами «смуги безпеки» у прикордонних районах Сумської та Харківської областей.

Раніше Путін озвучував інші цифри. Наприкінці червня 2026 року він заявляв, що російські війська перебувають нібито за 10,5 км від Сум.

У ЦПД спростовували заяви Путіна

Керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко раніше заявляв, що слова Путіна про наближення російських військ до Сум не відповідають дійсності.

«“10 км до Сум” за словами Путіна — це брехня. Він взагалі вчора багато дурні наговорив, але щодо міста Суми — від весни 2025 року РФ не просувається взагалі», — зазначав Коваленко.

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За його словами, російські війська перебувають більш ніж за 20 км від Сум, а українські Сили оборони зірвали плани РФ на цьому напрямку.

«Ворог продовжує атакувати Суми з повітря, але про наступ на місто не йдеться взагалі», — наголошував керівник ЦПД.

Окремо Путін назвав безпілотники «серйозним викликом» і заявив, що російська армія нібито справляється з ним, а також істерично відреагував на слова українського президента Зеленського про небезпеку для авіакомпаній РФ.

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