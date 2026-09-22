Норвезький принц Сверре-Магнус вирушив на навчання до університету, і він у захваті від свого нового оточення

Принц Сверре Магнус / © Getty Images

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Цього понеділка принц розпочав навчання у коледжі Forward College у Лісабоні, де проведе свій перший університетський рік, після чого переїде до Парижа та Берліна.

Молодший син короля Гокона та королеви Метте-Маріт проведе наступні три роки, навчаючись у трьох європейських столицях: після Лісабона він продовжить навчання у Парижі та Берліні. Його вибір збігається з вибором інфанти Софії іспанської, яка навчається у тому ж навчальному закладі, хоча її програма орієнтована на політику та міжнародні відносини, тоді як він зосередиться на діловому адмініструванні та менеджменті.

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Принц Сверре Магнус та принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

Початок цієї нової академічної глави посідає особливо знаменний період для норвезької королівської сім'ї, після місяця, відзначеного втратою двох помітних постатей. Король Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років, завершивши своє більш ніж тридцятирічне правління і відкривши шлях своєму синові, Гокону. Ця втрата посилилася смертю принцеси Астрід, прабабусі Сверре Магнуса і сестри монарха, через два тижні. На тлі цієї скорботи та змін в інституті молодий принц розпочав навчання в університеті за кордоном і дав інтерв'ю, пише vanitatis.

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Це дуже весело, люди дуже приємні, і я вже познайомився з багатьма з них», - сказав принц Nettavisen. Син Гокона і Метте-Маріт зізнається, що йому не терпілося отримати цей досвід за кордоном і відкрити для себе нове місто, хоча він також нудьгує по дому, покинувши Норвегію. Проте є один аспект його нового місця проживання, який особливо його приваблює: «Тут погода краща…».

Його адаптація також включає повсякденне життя в студентському гуртожитку, і цей досвід йому особливо подобається, оскільки він дає можливість жити з молодими людьми з різних країн.

"Я готую разом з багатьма різними людьми", - пояснив він виданню Nettavisen, додавши, що вже познайомився з кількома однокурсниками, які винятково добре готують. Крім навчання та вивчення ділового адміністрування, Сверре Магнус з нетерпінням чекає на можливість відкрити для себе все, що може запропонувати цей новий етап. «Жити одному теж приємно», — визнав він, говорячи про свій перший досвід самостійності.

Принц Сверре навчатиметься у кампусі Соріано, одному з двох центрів навчального закладу у Лісабоні.

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Принц Сверре Магнус / © Getty Images

Нагадаємо, його сестра принцеса Інгрід Олександра навчалася раніше в Університеті в Сіднеї, але на цей рік перевелася до цього ж університету в Осло, щоб бути ближчою до матері Метте-Маріт, яка мала проблеми зі здоров'ям.

Принцеса Інгрід Олександра / © Getty Images

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