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Норвезький принц Сверре-Магнус вирушив на навчання до університету, і він у захваті від свого нового оточення
Син короля Гокона VIII та королеви Метте-Маріт – принц Сверре Магнус – йде стопами іспанської інфанти Софії і починає університетське життя в Forward College у Португалії.
Цього понеділка принц розпочав навчання у коледжі Forward College у Лісабоні, де проведе свій перший університетський рік, після чого переїде до Парижа та Берліна.
Молодший син короля Гокона та королеви Метте-Маріт проведе наступні три роки, навчаючись у трьох європейських столицях: після Лісабона він продовжить навчання у Парижі та Берліні. Його вибір збігається з вибором інфанти Софії іспанської, яка навчається у тому ж навчальному закладі, хоча її програма орієнтована на політику та міжнародні відносини, тоді як він зосередиться на діловому адмініструванні та менеджменті.
Початок цієї нової академічної глави посідає особливо знаменний період для норвезької королівської сім'ї, після місяця, відзначеного втратою двох помітних постатей. Король Гаральд V помер 28 серпня у віці 89 років, завершивши своє більш ніж тридцятирічне правління і відкривши шлях своєму синові, Гокону. Ця втрата посилилася смертю принцеси Астрід, прабабусі Сверре Магнуса і сестри монарха, через два тижні. На тлі цієї скорботи та змін в інституті молодий принц розпочав навчання в університеті за кордоном і дав інтерв'ю, пише vanitatis.
Це дуже весело, люди дуже приємні, і я вже познайомився з багатьма з них», - сказав принц Nettavisen. Син Гокона і Метте-Маріт зізнається, що йому не терпілося отримати цей досвід за кордоном і відкрити для себе нове місто, хоча він також нудьгує по дому, покинувши Норвегію. Проте є один аспект його нового місця проживання, який особливо його приваблює: «Тут погода краща…».
Його адаптація також включає повсякденне життя в студентському гуртожитку, і цей досвід йому особливо подобається, оскільки він дає можливість жити з молодими людьми з різних країн.
"Я готую разом з багатьма різними людьми", - пояснив він виданню Nettavisen, додавши, що вже познайомився з кількома однокурсниками, які винятково добре готують. Крім навчання та вивчення ділового адміністрування, Сверре Магнус з нетерпінням чекає на можливість відкрити для себе все, що може запропонувати цей новий етап. «Жити одному теж приємно», — визнав він, говорячи про свій перший досвід самостійності.
Принц Сверре навчатиметься у кампусі Соріано, одному з двох центрів навчального закладу у Лісабоні.
Нагадаємо, його сестра принцеса Інгрід Олександра навчалася раніше в Університеті в Сіднеї, але на цей рік перевелася до цього ж університету в Осло, щоб бути ближчою до матері Метте-Маріт, яка мала проблеми зі здоров'ям.