Жодної преси та фотосесій: інфанта Софія майже інкогніто вирушила на навчання до Парижа

Інфанта Софія / © Getty Images

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Молодша дочка короля Філіпа VI та королеви Летиції після відвідин Гран-прі Іспанії Формули-1 зі своїм батьком та старшою сестрою наступного дня розпочала новий етап свого життя в паризькому кампусі Forward College, без офіційної фотосесії та уваги з боку преси.

Загалом через день після публічного виходу з родиною інфанта Софія розпочала другий курс навчання політології та міжнародним відносинам у паризькому кампусі Forward College. Вона зробила це без камер, без фотографій, опублікованих Королівським двором, практично інкогніто.

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Інфанта Софія, король Філіп VI, принцеса Леонор / © Getty Images

19-річна Софія прибула до французької столиці в неділю, як пише vanitatis, після того, як у попередні дні були узгоджені останні деталі щодо її безпеки. Королівський дім також не планує організовувати фотосесію з нагоди її прибуття до кампусу. Її перший курс там закінчився рік тому, і тепер мета полягає в тому, щоб вона якомога органічніше влилася в навчальний процес.

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Нагадаємо, Париж — друга зупинка в унікальній програмі навчання у Forward College, щодо молодого навчального закладу, чия програма передбачає щорічне навчання у різних європейських столицях: Лісабон — уперше, Париж — удруге, а Берлін — утретє.

Програму навчання, яку проходить Софія, розроблено Лондонською школою економіки (LSE), а диплом видається Лондонським університетом.

Інфанта Софія / © Getty Images

Заняття проводяться англійською мовою, і коледж надає пріоритет невеликим групам. Програма поєднує у собі політологію та міжнародні відносини.

Нагадаємо, її старша сестра принцеса Леонор розпочала навчання за спеціальністю «Політологія» у кампусі Мадридського університету імені Карлоса ІІІ, і її перший день у ВНЗ було знято на камери.

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Принцеса Леонор в університеті / © Getty Images

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