У червоній сукні на одне плече: 60-річна Сальма Гаєк ефектним вбранням підкреслила пишні форми

Сальма Гаєк / © Getty Images

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Сальма Гаєк відвідала спеціальний показ фільму «Без крові» (Without Blood), який відбувся у Нью-Йорку. 2 вересня акторці виповнилося 60 років, і своїм новим виходом вона вкотре продемонструвала, що не боїться яскравих кольорів та силуетів, які підкреслюють форми.

Для заходу Сальма обрала довгу червону сукню на одне плече. Вбрання мало приталений крій, асиметричний верх і м’яке драпування на ліфі та в ділянці талії. Сукня щільно облягала фігуру знаменитості, акцентуючи увагу на її пишному декольте і стегнах.

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Сальма Гаєк / © Getty Images

З-під вбрання виднілися чорні туфлі на високій платформі. Аутфіт Гаєк доповнили сяйливі сережки та кілька масивних каблучок. Волосся вона уклала великими хвилями й залишила розпущеним. Їй також зробили виразний макіяж із акцентом на очах, персиковими рум’янами та нюдовою помадою.

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На показі акторка презентувала стрічку режисерки Анджеліни Джолі, у якій зіграла головну роль. Фільм є екранізацією однойменного роману Алессандро Барікко та розповідає про наслідки війни, помсту, пам’ять і зцілення.

Нагадаємо, Сальма Гаєк у синьому костюмі в клітинку і з сумкою Saint Laurent сходила з чоловіком на тенісний матч.

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