Алергія восени: головні причини, симптоми та способи полегшення

Алергія восени / © Unsplash

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Осінній сезон не гарантує відпочинку від алергії: затяжне цвітіння амброзії, активне розмноження плісняви у вологому листі та домашні пилові кліщі продовжують провокувати чхання, закладеність носа й сльозотечу. Ділимося, як полегшити симптоми осінньої алергії.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Алергія восени: як полегшити симптоми

Зміна щоденних звичок та грамотна терапія можуть істотно мінімізувати вплив алергенів. У вересні та жовтні склад алергенів у повітрі змінюється. Симптоми алергічного риніту легко переплутати зі звичайною застудою, проте в їхній основі лежить гіперреакція імунної системи з вивільненням гістаміну.

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Головними факторами ризику восени стають:

Пилок амброзії — поширюється до перших морозів. Вітряна й суха погода сприяє розповсюдженню пилку, тоді як дощ тимчасово очищує повітря.

Гриби плісняви. Пріле листя, компост та садові роботи створюють ідеальне середовище для спор. Вдома джерелом небезпеки стають вологі приміщення — підвали та ванні кімнати зі слабкою вентиляцією.

Пилові кліщі. З настанням холодів і початком опалювального сезону люди більше часу проводять у приміщеннях. Опосередкованими винуватцями реакції є білки, що містяться в екскрементах та частинках тілець мікроскопічних кліщів, які живуть у матрацах, килимах і м’яких меблях.

Повністю ізолюватися від довкілля неможливо, проте суттєво зменшити алергенне навантаження цілком реально.

Під час пікового виділення пилку змінюйте свій одяг відразу, коли повертаєтеся додому. Приймайте душ та мийте голову, якщо могли контактувати з пилком. У жодному разі не лягайте в ліжко в тому, в чому ходили на вулиці, а також з невимитим волоссям.

Не сушіть прання на вулиці, доки триває період поширення пилку.

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Вікна в будинку та авто під час високої концентрації алергенів краще тримати зачиненими. Використовуйте очищувачі повітря та кондиціонери з фільтрами.

Аби точно позбутися пилових кліщів, які провокують алергію восени, періть білизну за високих температур, використовуйте захисні чохли на матрац та часто робіть вологе прибирання вдома.

Якщо у вас вже є симптоми осінньої алергії, не забувайте промивати ніс стерильним або кип’яченим сольовим розчином або аптечними спреями.

Коли звертатися до лікаря, якщо восени почалася алергія

Для контролю симптомів алергії зазвичай застосовують антигістамінні препарати і назальні кортикостероїди, що системно знімають запалення й набряк носоглотки. Ці препарати можуть прибрати неприємні симптоми чхання, закладеності носа, набряків та зуду.

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Судинозвужувальні спреї можна використовувати коротким курсом, оскільки вони швидко викликають звикання.

Аби відрізнити сезонну алергію від застуди, зверніть увагу на те, чи є у вас температура та гарячка. Якщо є, це вже застуда. Також на алергію вказують сильне свербіння шкіри та очей.

Якщо симптоми повертаються щороку, заважають сну або супроводжуються кашлем, хрипами й задишкою, необхідно пройти алергологічне обстеження. За його результатами фахівець може призначити алерген-специфічну імунотерапію, яка коригує відповідь імунної системи.

Алергія: останні новини

За словами сімейного лікаря Аміра Хана, сінна лихоманка (вид алергії) проявляється з кінця березня та триває протягом літа через зростання кількості пилку в повітрі, а також може бути реакцією на пил, цвіль чи лупу тварин. Для полегшення стану лікар радить уникати контакту з алергенами: перебувати вдома, зачиняти вікна, не сушити білизну на вулиці, носити окуляри та приймати душ після повернення з вулиці.

Зі свого боку, медикаментозна стратегія полягає у профілактиці та лікуванні симптомів. За два тижні до початку сезону лікар рекомендує застосовувати стероїдні назальні спреї, які зменшують запалення та запобігають надмірній реакції імунної системи. Якщо симптоми вже з’явилися, варто використовувати антигістамінні препарати новішого покоління, оскільки вони діють довше та не викликають сонливості, на відміну від старіших аналогів.

Визначити конкретний алерген можна за періодом загострення: весняні симптоми зазвичай вказують на реакцію на пилок дерев, літні — на пилок трав, а цілорічні — на пилових кліщів, цвіль або лупу тварин.

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