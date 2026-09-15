У Таганрозі атаковано авіазавод ім. Берієва / © скриншот

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У ніч проти вівторка, 15 вересня, Таганрог у Ростовській області РФ був під ракетною атакою. Попередньо, ціллю стало авіабудівне підприємство «Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва».

Там ремонтують і модернізують військові літаки, зокрема А-50 та Ту-95МС. Про це інформують пабліки Exilenova+ та Supernova+.

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Ракети у Таганрозі: пожежа на авіабудівному заводі

У місті було оголошено ракетну небезпеку, про що інформувала голова Таганрога Світлана Камбулова. Російські моніторингові ресурси заявили, що є «наслідки на землі».

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Місцеві мешканці поділилися в мережі кадрами, на яких видно пожежу на території заводу Берієва.

Раніше Україна вже атакувала Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва 2024 року та наприкінці 2025-го року.

Чим відомий атакований завод Берієва

Завод імені Берієва — одне з ключових російських підприємств, де розробляють і ремонтують військову авіацію. За офіційним повідомленням Генштабу ЗСУ, там здійснюють ремонт і модернізацію літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50 та стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

За даними профільного видання Defense Express, комплекс також є розробником перспективного літака ДРЛВ А-100 «Премьєр» і випускав літаки-амфібії Бе-200 на основі проєкту А-40 «Альбатрос», які існують лише в кількох екземплярах.

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Головною випробувальною базою підприємства є аеродром Таганрог-Південний.

Видання Defense Express писало про те, що завод імені Берієва мав виконати ремонт трьох Ту-95МС усього за 150 кілометрів від лінії фронту.

«Якщо зважити на профіль „ТАНТК им. Бериева“, то можна припустити, що контракт передбачав модернізацію цих бомбардувальників до рівня Ту-95МСМ із установкою зовнішніх вузлів підвіски крилатих ракет Х-101. Чи перейшло це підприємство до практичної реалізації цього контракту — наразі невідомо», — сказано в статті.

Також є повідомлення, що Таганрозький авіаційний науково-технічний комплекс ім. Г. М. Берієва був залучений до ланцюжка виробництва дронів типу «Молнія».

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У Таганрозі пошкоджено склад «Озон»

Сьогодні вночі Таганрог зазнав масованої ракетної атаки. За оперативною інформацією, загиблих та постраждалих немає.

На землі спостерігаються численні наслідки, виникло кілька пожеж. Екстрені служби працюють на місцях подій, написав губернатор Ростовщини Юрій Слюсар у Telegram.

В результаті ракетної атаки пошкоджено: скління двох багатоквартирних і трьох приватних будинків, навчального закладу, комерційної будівлі, газопровід (не вплинуло на функції життєзабезпечення), склади сільськогосподарських підприємств, продуктовий магазин, склад «Озон».

Інформація уточнюватиметьсяся.

Наразі ракетна небезпека знята.

У Волгоградській області лунали вибухи: горить АТ «Себряковцемент»

У ніч проти 15 вересня Волгоградську область Росії атакували дрони. Вибухи й пожежа, що сталися після цього, були зафіксовані на АТ «Себряковцемент» неподалік від міста Михайлівка.

Про атаку по підприємству стало відомо після півночі. Telegram-канал Exilenova+ передає, що перед цим у населеному пункті оголошували ракетну та дронову небезпеку.

На фото й відео зафіксовано дим, який здіймався над територією. На підприємство виїхали пожежні екіпажі.

Дим над територією «Себряковцемент» / © Exilenova+

У російських соцмережах писали, що на «Себряковцемент» нібито є загиблі й постраждалі, але ця інформація потребує уточнення.

Пожежа після атаки / © Exilenova+

На каналі Dnipro Osint уточняється локація інциденту. Судячи з доступних кадрів, вибух стався в районі цементної печі №5.

Координати на карті: 50.094131° 43.237939°.

Вибух стався в районі цементної печі №5 / © Dnipro Osint

До слова, пресслужба АТ «Себряковцемент» називає завод «найбільшим підприємством із виробництва будівельних матеріалів не лише у Волгоградській області, а й у країні». «Себряковцемент» випускає близько 6% усього російського цементу.

АТ «Себряковцемент» / Вид з супутника

Нагадаємо, у ніч проти 6 вересня Сили оборони України завдали ударів по низці військових і стратегічних об’єктів на території Росії. Зокрема, українські підрозділи уразили нафтопереробний завод у Рязані. За даними Генштабу, на території підприємства виникла пожежа.

Раніше курортні Сочі та Адлер у Росії зазнали масованої атаки безпілотників. У містах пролунала серія потужних вибухів, внаслідок чого спалахнули масштабні пожежі на нафтобазах «Лукойл» та «Роснефть», а також зафіксована детонація поблизу позицій російської ППО.

Варто зазначити, що днями Дональд Трамп висунув ультиматум президенту Володимирові Зеленському і вимагає, щоб Сили оборони припинили удари про російських нафтопереробних заводах.

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