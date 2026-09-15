РФ масовано атакує Україну реактивними дронами, просто зараз під ударом Київ: є «прильоти», де ще летить (мапа)

Атака по Україні / © tsn.ua

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Росія атакує Україну реактивними дронами. У Києві один за одним лунають вибухи, є «прильоти» по АЗС. Після влучання спалахнули пожежі. За даними Повітряних сил, від вечора та протягом ночі ворог випустив 200 ударних БПЛА.

Про це йдеться у звіті Повітряних сил.

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Якими дронами та звідки Росія атакує українські міста

Від 18:00 14 вересня противник атакував Україну дронами:

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Shahed, зокрема реактивними,

а також «Герберами»,

та дронами-імітаторами «Пародія».

Безпілотники запускали з напрямків:

Орла,

Курська,

Міллерового в Росії,

а також із тимчасово окупованих територій Донецької області,

Криму.

Станом на 08:00 сили протиповітряної оборони знищили або подавили 187 ворожих БпЛА. Водночас зафіксовано влучання ворожих засобів повітряного нападу на 7 локаціях. Ще на трьох місцях впали уламки збитих безпілотників.

Російська атака триває: які регіони — під прицілою

У командуванні Повітряних сил наголосили, що станом на ранок ворожа атака триває. У повітряному просторі України залишаються ворожі БпЛА. Тож українців закликали дотримуватися правил безпеки та не ігнорувати повітряну тривогу.

Зокрема:

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Ударний БпЛА на Кременчук з північного-сходу.

Реактивні БпЛА у напрямку Миколаївщини з акваторії Чорного моря.

Одеса, реактивний БпЛА над містом,

Київ, реактивний БпЛА над містом,

Харківщина: група ударних БпЛА повз н.п. Богодухів, Шарівка курсом на південь.

Мапа тривоги

Росія атакувала Київ: горять АЗС, багато потерпілих

Росія зрання завдала удару по Києву реактивними безпілотниками. Під ударом опинилися АЗС. Постраждали такі райони:

в Оболонському районі столиці попередньо зафіксовано влучання у складські приміщення.

у Дарницькому районі безпілотник влучив в АЗС. Медики госпіталізували одного постраждалого. Чоловік перебуває у тяжкому стані.

У Соломʼянському районі, попередньо, влучання БпЛА на території нежитлової забудови.

Велике задимлення в Голосіївському районі внаслідок влучання БпЛА в одну з АЗС. Від ранкової атаки на столицю постраждали вже двоє людей. Обох поранених медики госпіталізували.

За інформацією Telegram-каналів, одна із АЗС, яку атакували росіяни, є «Укрнафта». Після влучання дронів там спалахнула масштабна пожежа. Відповідні кадри поширюють у Мережі. З міркувань безпеки редакція не публікує відео.

Станом на 9:00 зросла кількість постраждалих через російську атаку. За даними міського голови Віталія Кличка, уже четверо постраждалих у столиці. Всі перебувають в стаціонарах міських лікарень. Двоє поранених — у тяжкому стані.

За останніми даними від КМВА, кількість постраждалих у столиці збільшилася до 6 осіб.

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