РФ массированно атакует Украину реактивными дронами, под ударом Киев: есть «прилеты», где еще летит (карта, обновлено)

Атака по Украине / © tsn.ua

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Россия атакует Украину реактивными дронами. В Киеве один за другим раздаются взрывы, есть «прилеты» по АЗС. После попадания вспыхнули пожары. По данным Воздушных сил, с вечера и ночью враг выпустил 200 ударных БПЛА.

Об этом говорится в отчете воздушных сил.

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Какими дронами и откуда Россия атакует украинские города

С 18:00 14 сентября противник атаковал Украину дронами:

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Shahed, в частности реактивными,

а также «Герберами»,

и дронами-имитаторами «Пародия».

Беспилотники запускали по направлениям:

Орла,

Курская,

Миллерова в России,

а также с временно оккупированных территорий Донецкой области,

Крым.

По состоянию на 08:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 187 вражеских БПЛА. В то же время зафиксировано попадание на 7 локациях. Еще на трех местах рухнули обломки сбитых беспилотников.

Российская атака продолжается: какие регионы под прицелом

В командовании Воздушных сил отметили, что по состоянию на утро вражеская атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются враждебные БПЛА. Поэтому украинцев призывали соблюдать правила безопасности и не игнорировать воздушную тревогу.

В частности:

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Ударный БпЛА на Кременчуге с северо-востока.

Реактивные БпЛА в направлении Николаевской области из акватории Черного моря.

Одесса, реактивный БпЛА над городом,

Киев, реактивный БпЛА над городом,

Харьковщина: группа ударных БпЛА мимо н.п. Богодухов, Шаровка курсом на юг.

Карта тревоги

Россия атаковала Киев: горят АЗС, много пострадавших

Россия рано нанесла удар по Киеву реактивными беспилотниками. Под ударом оказались АЗС. Пострадали следующие районы:

в Оболонском районе столицы предварительно зафиксировано попадание в складские помещения.

в Дарницком районе беспилотник попал в АЗС Медики госпитализировали одного пострадавшего. Муж находится в тяжелом состоянии.

В Соломенском районе предварительно попадание БпЛА на территории нежилой застройки.

Большое задымление в Голосеевском районе в результате попадания БпЛА в одну из АЗС. От утренней атаки на столицу пострадали уже два человека. Оба раненых медики госпитализировали.

В Соломенском районе попадание в нежилое здание. Экстренные службы направляются на место.

По информации Telegram-каналов, одной из АЗС, которую атаковали россияне, является «Укрнафта». После попадания дронов там вспыхнул масштабный пожар. Подходящие кадры распространяют в Сети. По соображениям безопасности редакция не публикует видео.

По состоянию на 9:00 выросло количество пострадавших из-за российской атаки. По данным городского головы Виталия Кличко, уже четверо пострадавших в столице. Все находятся в стационарах городских больниц. Двое раненых — в тяжелом состоянии.

По последним данным от КМВА, количество пострадавших в столице увеличилось до 6 человек.

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9:39 в Киеве объявили желтый уровень опасности из-за российских дронов.

«В Киеве объявлена ​​воздушная тревога из-за угрозы БпЛА. Призываем жителей города пройти к ближайшим укрытиям», — говорится в сообщении КМВА.

Беспилотники, артиллерия и авиабомбы: РФ атаковала Днепропетровщину

Также под ударом РФ в эту ночь находилась Днепропетровская область. Руководитель ОВА Александр Ганжа сообщил, что враг более 10 раз атаковал 2 района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрела два человека получили ранения.

На Никопольщине под ударом были Никополь, Марганецкая и Мировская громады. Повреждены админздания, многоквартирные дома. 63-летний мужчина госпитализирован в состоянии средней тяжести. Еще один человек 31 года будет лечиться амбулаторно.

В Синельниковском районе страдали Петропавловская и Васильковская громады. Изуродован частный дом.

Россия нанесла удар по Запорожью и области, есть погибшие

Россия также обстреляла Запорожье и область. Два человека погибли, еще один — получил ранение в результате.

Глава Запорожской ОВА Иван Федоров уточнил последствия атаки. По его словам, всего за сутки оккупанты нанесли 1095 ударов по 51 населенному пункту Запорожской области.

Поступило 74 сообщения о повреждениях объектов инфраструктуры, жилья, автомобилей, хозяйственных построек.

Напомним, что российская армия готовит Украине тяжелую зиму, а потому оккупанты накапливают ракеты и новые дроны для мощных атак.

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