Украину зимой может накрыть большой дефицит света: эксперт назвал критическую цифру

Дефицит электроэнергии (иллюстративное фото) / © ТСН

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Зимой дефицит электроэнергии в Украине в пиковые часы и во время сильных морозов может достигать 6 ГВт. Даже при относительно благоприятном сценарии импорт и собственная генерация бизнеса не смогут полностью перекрыть этот недостаток.

Об этом заявил энергетический эксперт Станислав Игнатьев в эфире "Киев24”.

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По его словам, среди наиболее уязвимых остаются Киев и Киевская область, а также левобережные регионы, где не хватает собственной генерации.

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«До 6 гигаватт — прогнозируемый дефицит в пике, максимум в морозы. Импорт может дать 2-3 ГВт, бизнес — где-то до 1 ГВт. То есть максимум это около 3,5 ГВт. Дефицит будет существенным, и мы это почувствуем. Это положительный сценарий», — отметил Игнатьев.

Эксперт пояснил, что летом ситуацию частично стабилизировала собственная генерация крупного бизнеса, общая мощность которой, по его оценке, составляет около 4 ГВт. Речь идет, в частности, о солнечных электростанциях и других генерирующих установках.

Зимой этот ресурс будет значительно ограничен из-за сокращения солнечной генерации. Самая большая нагрузка на энергосистему традиционно будет приходиться на утренние и вечерние часы.

Игнатьев также напомнил о необходимости снабжать электроэнергией временно оккупированную Запорожскую АЭС, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

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По словам эксперта, даже периодические отключения в часы пикового потребления можно считать относительно положительным сценарием. Значительно сложнее ситуация станет при новых российских ударах по энергетической инфраструктуре.

«Отрицательный сценарий, конечно, — враг будет пытаться бить по линиям электропередачи», — сказал Игнатьев.

Он предположил, что Россия может пытаться повреждать сети, которые обеспечивают Киев, чтобы усугубить проблемы с электроснабжением столицы и создать панику среди населения.

На фоне этого аналитики Института изучения войны ранее сообщали, что Россия готовится к новым ударам по Украине и накапливает ракетное вооружение в преддверии зимы. В ISW также обращали внимание на рост использования реактивных беспилотников и изменение тактики массированных атак.

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Обозреватель The Guardian Саймон Тисдалл также предполагал, что зимой Россия снова может сосредоточиться на ударах по украинской энергетике и системам водоснабжения, пытаясь оставить миллионы людей без базовых услуг.

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