Джастин и Хейли Бибер показали, как провели восьмую годовщину свадьбы

Джастин и Хейли Бибер, фото: instagram.com/lilbieber

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32-летний Джастин Бибер и 29-летняя Хейли Бибер отметили восьмую годовщину свадьбы и порадовали поклонников новыми романтическими кадрами. Музыкант опубликовал серию фотографий, на которых супруги нежно обнимаются и проводят время вдвоем.

На снимках пара позирует в кабинке канатной дороги, а также за игрой в бильярд. Судя по фотографиям, пара решила провести важный для них день в спокойной и непринужденной атмосфере.

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Джастин и Хейли Бибер, фото: instagram.com/lilbieber

Джастин и Хейли Бибер, фото: instagram.com/lilbieber

«Восемь лет до бесконечности❤️ Новые начинания. Я люблю тебя, детка. С годовщиной», — написал певец.

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Джастин и Хейли Бибер, фото: instagram.com/lilbieber

Джастин и Хейли Бибер, фото: instagram.com/lilbieber

Джастин и Хейли Бибер, фото: instagram.com/lilbieber

Джастин и Хейли Бибер, фото: instagram.com/lilbieber

Отметим, Джастин и Хейли впервые поженились тайно в Нью-Йорке 13 сентября 2018 года. Год спустя они устроили более масштабную свадебную церемонию в Южной Каролине, на которой присутствовали их близкие друзья и родственники.

В августе 2024 года супруги впервые стали родителями — у них родился сын Джек Блюз. Сейчас мальчику уже два года.

Джастин Бибер с сыном, фото: instagram.com/lilbieber

Ранее, напомним, супруги также вместе снялись в откровенной фотосессии для первого выпуска журнала WYouth.

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