Украина начала наступление в Донецкой области: Белецкий сделал заявление

ВСУ. / © Associated Press

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Украина начала наступательную операцию «Вивальди» на севере Донецкой области. В ее пределах уже зачищены Новоселовка, Александровка, Яровая, окрестности Корового Яра и освобождено Среднее.

Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий.

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«Формировочным подготовительным этапом операции стало увольнение населенного пункта Среднее Донецкой области. Село Среднее деоккупировано и полностью находится под нашим контролем», — подчеркнул он.

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По его словам, Третий армейский корпус начал наступательную операцию, которая только набирает обороты и проходит в режиме максимальной информационной тишины. Украинским военным удалось зачистить 75 км² территории, а еще 10 км² — деоккупировано.

Отмечается, что сокрушительный удар был нанесен по боеспособности 20-й и 25-й армий Российской Федерации. Оккупанты понесли большие потери: около 1500 солдат, более 12 тыс. дронов, а также сотни единиц бронетехники, артиллерийских систем, автомобильной техники.

Кроме того, подразделения беспилотных систем перерезали логистические маршруты россиян. Захватчики перенесли поставки горюче-смазочных материалов за пределы Украины — в Воронежскую область: был свернут трубопровод и вынесены склады.

«В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель наших наступательных действий — выйти к берегам реки Черный Жеребец. Но наша операция называется „Вивальди“. А в Вивальде, как известно, четыре сезона. И это только первый из них. Дроны, работы и мотивированная пехота — так звучит первый сезон „Вивальди“», — заявил бригадный генерал Андрей Билецкий.

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Ситуация на фронте — последние новости

Аналитики ISW в своем отчете сообщили, что Россия добилась тактических успехов на юге. Отмечается, что оккупанты продвинулись и проникли на фланги. Орехова, что в Запорожской области. Впрочем, однако, не смогли достичь успеха из-за успешных украинских контратак к западу и юго-западу от города.

Между тем, командир 1-го корпуса НГУ Азов Денис Прокопенко заявил, что РФ может открыть новый фронт зимой. Оккупанты стремятся создать «буферную зону» в Сумской и Черниговской областях, а также продолжить удары по Киеву.

В то же время, несколько дней назад в DeepState сообщили, что захватчикам удалось продвинуться возле одного из ключевых городов украинской обороны на Донетчине — возле Константиновки. Город на карте проекта обозначен как такой, куда проникают оккупанты.

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