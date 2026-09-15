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Муж Тони Матвиено отказался от трех продуктов и похудел на 7 кг: Мирзоян рассекретил свою диету
Арсен Мирзоян решительно принялся за изменение своего внешнего вида.
Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал, как всего за три месяца лета ему удалось избавиться от семи килограммов.
Так, артист сознательно пересмотрел свой рацион и на длительное время исключил из него сразу несколько привычных продуктов. По словам исполнителя, он решил устроить для себя своеобразный длительный пост, который продолжает соблюдать и сейчас.
В первую очередь певец отказался от алкоголя, мяса и сладостей. При этом полностью без белковых продуктов его меню не осталось — Мирзоян ест рыбу.
«Я не употреблял алкоголь, не ел мяса и не ел сладкое. Мясо все лето не ел до сих пор. Таков своеобразный пост. Но ем рыбу», — поделился исполнитель в интервью Славе Демину.
Артист признался, что больше всего сомневался в отказе от мяса только в начале. Первый месяц ему было сложно, однако впоследствии адаптировался к новому режиму питания.
В то же время называть себя вегетарианцем Мирзоян не торопится. Он отмечает, что сейчас это лишь определенный период и сознательное ограничение, а не окончательное изменение его образа жизни. Певец также объяснил, что не получал подобные рекомендации от врачей. По его словам, решение было личным и явилось своеобразной проверкой собственной выдержки и самочувствия.
Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказала о пережитом кризисе в браке с Арсеном Мирзояном, который едва не поставил точку в отношениях.