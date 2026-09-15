Муж Тони Матвиено отказался от трех продуктов и похудел на 7 кг: Мирзоян рассекретил свою диету

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Украинский певец Арсен Мирзоян рассказал, как всего за три месяца лета ему удалось избавиться от семи килограммов.

Так, артист сознательно пересмотрел свой рацион и на длительное время исключил из него сразу несколько привычных продуктов. По словам исполнителя, он решил устроить для себя своеобразный длительный пост, который продолжает соблюдать и сейчас.

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В первую очередь певец отказался от алкоголя, мяса и сладостей. При этом полностью без белковых продуктов его меню не осталось — Мирзоян ест рыбу.

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«Я не употреблял алкоголь, не ел мяса и не ел сладкое. Мясо все лето не ел до сих пор. Таков своеобразный пост. Но ем рыбу», — поделился исполнитель в интервью Славе Демину.

Арсен Мирзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Артист признался, что больше всего сомневался в отказе от мяса только в начале. Первый месяц ему было сложно, однако впоследствии адаптировался к новому режиму питания.

В то же время называть себя вегетарианцем Мирзоян не торопится. Он отмечает, что сейчас это лишь определенный период и сознательное ограничение, а не окончательное изменение его образа жизни. Певец также объяснил, что не получал подобные рекомендации от врачей. По его словам, решение было личным и явилось своеобразной проверкой собственной выдержки и самочувствия.

Напомним, недавно Тоня Матвиенко рассказала о пережитом кризисе в браке с Арсеном Мирзояном, который едва не поставил точку в отношениях.

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