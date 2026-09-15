Чоловік Тоні Матвієно відмовився від трьох продуктів і схуд на 7 кг: Мірзоян розсекретив свою дієту

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

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Український співак Арсен Мірзоян розповів, як всього за три місяці літа йому вдалося позбутися семи кілограмів.

Так, артист свідомо переглянув свій раціон і на тривалий час виключив із нього одразу кілька звичних продуктів. За словами виконавця, він вирішив влаштувати для себе своєрідний тривалий піст, якого продовжує дотримуватися й нині.

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Насамперед співак відмовився від алкоголю, м’яса та солодощів. При цьому повністю без білкових продуктів його меню не залишилося — Мірзоян їсть рибу.

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«Я не вживав алкоголь, не їв м’яса і не їв солодке. М’ясо все літо не їв і дотепер. Такий своєрідний піст. Але їм рибу», — поділився виконавець в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Арсен Мірзоян / © instagram.com/arsen_mirzoian

Артист зізнався, що найбільше сумнівався у відмові від м’яса лише на початку. Перший місяць йому було складно, однак згодом він адаптувався до нового режиму харчування.

Водночас називати себе вегетаріанцем Мірзоян не поспішає. Він наголошує, що наразі це лише певний період і свідоме обмеження, а не остаточна зміна його способу життя. Співак також пояснив, що не отримував подібних рекомендацій від лікарів. За його словами, рішення було особистим і стало своєрідною перевіркою власної витримки та самопочуття.

Нагадаємо, нещодавно Тоня Матвієнко розповіла про пережиту кризу у шлюбі з Арсеном Мірзояном, яка ледь не поставила крапку у стосунках.

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