Україну уже скоро накриє ще сильніше похолодання: синоптикиня назвала точні дати

Погода / © Pixabay

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В Україні найближчими днями збережеться тепла та переважно сонячна погода, однак уже від 21 вересня очікується різке похолодання. Температура повітря суттєво знизиться, а кількість опадів збільшиться.

Про це повідомляє синоптикиня Наталія Діденко.

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За прогнозом синоптикині, у середу, 16 вересня, в Україні буде комфортна погода з великою кількістю сонця та теплом.

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Найтепліше буде на заході країни — температура повітря підніметься до +22…+26 градусів. У більшості областей протягом дня очікується +20…+23 градуси. Натомість у східних регіонах буде прохолодніше — від +17 до +20 градусів.

У Києві 16 вересня прогнозують суху, сонячну та теплу погоду. Вдень стовпчики термометрів покажуть близько +23 градусів.

За словами синоптика, практично весь поточний тиждень в Україні пануватиме погода, характерна для бабиного літа. Проте вже від понеділка, 21 вересня, ситуація зміниться.

В Україну прийде похолодання: денна температура становитиме близько +10…+17 градусів. Також побільшає дощів — через територію країни проходитимуть атмосферні фронти, які принесуть помірні та місцями сильні опади.

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Водночас цей прогноз ще може уточнюватися. Похолодання не буде остаточним — після нього в Україні ще очікуються теплі дні.

Нагадаємо, в Україні найближчими днями збережеться переважно суха та тепла погода. 18–19 вересня температура повітря підвищиться до +23…+28 градусів, а ночі також стануть теплішими — до +10…+16 градусів. Найпрохолодніше буде на північному заході та крайньому заході — до +17…+22 градусів. Потепління пов’язане з надходженням повітряних мас із південного заходу.

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