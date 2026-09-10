Атмосферний фронт з Європи змінить погоду: де 10 вересня буде до +30, а куди прийдуть зливи

Осінь / фото ілюстративне / © www.freepik.com/free-photo

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У четвер, 10 вересня, в Україні пануватиме літнє тепло до +30 градусів, проте західні та частково центральні області опиняться під впливом атмосферного фронту із дощами та сильним вітром.

«У четвер, 10 вересня, в Україні буде дуже тепла погода, навіть можна сказати літня. Максимальна температура повітря становитиме +25…+30 градусів тепла», — прогнозує синоптикиня Наталка Діденко.

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Водночас вона попереджає, що наближення холодного атмосферного фронту із заходу Європи спричинить невелике похолодання у західних областях України, де температура повітря становитиме від +17 до +22 градусів тепла. Лише у Чернівецькій області буде до +28 градусів тепла.

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«Високий атмосферний тиск домінуватиме завтра в Україні, без опадів переважно, але ось у західних областях він знизиться і там пройдуть невеликі дощі», — зауважує фахівчиня.

В Українському гідрометцентрі прогнозують 10 вересня по Україні мінливу хмарність. Більшість регіонів перебуватиме у сухій зоні, проте вдень на заході, а також у Житомирській та Вінницькій областях пройдуть короткочасні дощі, місцями з грозами.

Вітер переважатиме південно-західний, 5-10 м/с. При цьому фахівці гідрометцентру попереджають про пориви вітру до 15-20 м/с удень у більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях.

За даними синоптиків, вдень стовпчики термометрів піднімуться до +24…+29 градусів тепла, окрім західного регіону, де очікується від +18 до +23 градусів вище нуля.

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Погода в Україні 10 вересня / © Укргідрометцентр

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у великих українських містах 10 вересня.

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