Три знаки зодіаку, яким сьогодні слід остерігатися проблем із психікою

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Але хто попереджений, той озброєний — знаючи про цю особливість сьогоднішнього дня, легко уникнути неприємностей — треба просто перечекати, поки все стане на свої місця, а це станеться вже наступного дня.

Сьогодні, 10 вересня, усім знакам зодіаку слід бути уважними до свого внутрішнього стану, але трьом із них особливо важливо остерігатися проблем із психікою.

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Рак

Раки навіть у дні, коли енергетика є більш позитивною, схильні впадати в депресію, а сьогодні вони перевершать самих себе — заб’ються у свою «мушлю» й побояться навіть носа висунути назовні. Їм здаватиметься, що всі навколо бажають їм зла, а в такому стані недалеко й до манії переслідування.

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Скорпіон

Скорпіонам, які часто приховують свої переживання глибоко в собі, це може відгукнутися сьогодні — цього непростого дня. Абсолютно несподівано для себе вони сьогодні дізнаються, що таке галюцинації — їм може привидітися що завгодно, до того ж це станеться, як то кажуть, на тверезу голову.

Водолій

Водолії, які мають мінливу психіку, легко переходять від ейфорії до відчаю і навпаки, сьогодні можуть страждати від панічних атак. Їх охоплюватиме абсолютно безпідставний страх, який представники цього знака відчуватимуть як на моральному, так і на фізичному рівні.

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