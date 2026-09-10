Китай поставив Росію перед жорстким вибором: переговори щодо «Сили Сибіру-2» зайшли в глухий кут

Китай і Росія

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Переговори між Росією та Китаєм щодо будівництва газопроводу «Сила Сибіру-2» зайшли в глухий кут.

Про це з посиланням на кілька джерел, обізнаних із ситуацією, повідомляє South China Morning Post.

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За словами одного зі співрозмовників видання, Китай прагне отримати газ за ціною, близькою до пільгового тарифу для населення в Росії.

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«Китай сподівається отримати ціну, співставну з пільговим тарифом для населення в Росії — близько 50 доларів за тисячу кубометрів, або щонайменше з внутрішньою ціною для промислових споживачів — приблизно 120–130 доларів за тисячу кубометрів», — сказав він.

Водночас Росія має інші очікування. Москва хоче орієнтуватися на ціну газу, яка діє для постачань через уже наявний газопровід «Сила Сибіру-1».

Співрозмовник зазначив, що нинішня середня ціна імпортованого Китаєм газу через «Силу Сибіру-1» становить близько 258 доларів за тисячу кубометрів.

Для порівняння, ціна, за якою Росія продавала газ європейським країнам до початку війни в Україні, перевищувала 420 доларів за тисячу кубометрів.

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Очікується, що після запуску «Сила Сибіру-2» транспортуватиме до Китаю через територію Монголії до 50 млрд кубометрів газу на рік. Паливо має надходити з газових родовищ Ямалу в Арктиці.

У Центрі нових євразійських стратегій вважають, що переговорна позиція Китаю поступово посилюється.

На думку експертів, саме тому Пекін не має особливих причин поспішати з ухваленням рішення щодо будівництва «Сили Сибіру-2».

Фахівці також зазначають, що на переговорну стратегію Китаю щодо Росії може вплинути ситуація з постачанням енергоносіїв через Ормузьку протоку.

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Будь-які ризики або перебої з постачанням енергоносіїв через ключові морські шляхи Близького Сходу змушують Китай уважніше оцінювати глобальну енергетичну безпеку.

У такій ситуації Пекін прагне диверсифікувати джерела постачання та коригувати свою переговорну стратегію щодо всіх постачальників енергоносіїв.

Раніше повідомлялося, що китайська державна компанія замасковано експортувала до Росії десятки тонн хімічних речовин для виробництва вуглецевого волокна. Ці матеріали використовуються для виготовлення далекобійних дронів-камікадзе, які атакують Україну.

Ми раніше інформували, що Китай із 2022 року отримав близько $27 млрд економічної вигоди завдяки закупівлі російської нафти, яка після початку повномасштабної війни проти України та запровадження західних санкцій стала для Пекіна дешевшою альтернативою сировині з інших країн.

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