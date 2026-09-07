Китай постачає Росії компоненти для дронів-камікадзе / © ТСН

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Китайська державна компанія замасковано експортувала до Росії десятки тонн хімічних речовин для виробництва вуглецевого волокна. Ці матеріали використовуються для виготовлення далекобійних дронів-камікадзе, які атакують Україну.

Про це йдеться у статті The Telegraph.

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Компоненти з Китаю постачали компанії, пов’язаній із найбільшим російським виробником енергії. Вона займається виготовленням безпілотників «Герань». Схему прихованого постачання компонентів розкривають внутрішні російські документи. Їх отримало та проаналізувало The Telegraph у межах спільного розслідування з Politico.

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Опрацьовані матеріали вперше дають змогу детально простежити, як китайська державна компанія напряму постачала до Росії важливі компоненти, необхідні для виробництва безпілотників.

Ці дані можуть викликати серйозні запитання до Росії, Китаю та адміністрації президента США Дональда Трампа. Наприкінці цього місяця, як очікується, Трамп зустрінеться із китайським лідером Сі Цзіньпіном. Переговори відбуватимуться на тлі американських погроз посилити санкційний тиск на КНР.

Вашингтон уже неодноразово заявляв, що Пекін постачає російським військовим товари подвійного призначення. Йдеться про матеріали, які можуть застосовуватися як у цивільному виробництві, так і у військовій сфері. Водночас обсяги таких постачань та військове значення російської компанії-отримувача можуть свідчити про те, що китайські чиновники або свідомо не перешкоджали цій допомозі, або безпосередньо сприяли їй. Таку думку висловили кілька американських фахівців з озброєнь, колишніх представників розвідувальних структур і дипломатів.

Документи, пов’язані з транспортуванням і митним оформленням, показують, що на початку 2026 року китайська компанія приховала факт постачання 46 тонн хімічних речовин, необхідних для виготовлення вуглецевого волокна, дочірній структурі російського «Росатома».

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Західні уряди вивчали ці матеріали. Наразі вони є одним із найвагоміших доказів того, що китайська державна корпорація підтримує компанію, яка перебуває під санкціями та є частиною військово-промислового комплексу Кремля.

Російська корпорація, яка отримала компоненти з Китаю, займається розробкою ключових елементів для ударних дронів-камікадзе.

Механізм експорту компонентів із Китаю до РФ для виробництва дронів

Китайські деталі вже тривалий час виявляють у російських безпілотниках після атак на Україну. Водночас документи, отримані Українським центром безпеки та співпраці (УЦБС) з російських джерел, уперше дозволяють детально простежити механізм прямого експорту критично важливих компонентів із китайської державної компанії до Росії для виробництва безпілотників. УЦБС передав отримані документи урядам Великої Британії та США.

За словами засновника і президента вашингтонського аналітичного центру «Інститут науки та міжнародної безпеки» Девіда Олбрайта, оприлюднені матеріали «дозволили б [Держдепартаменту США] запровадити санкції» проти китайського постачальника, оскільки вони «встановлюють» факт постачань дочірній компанії «Росатома» вже після запровадження проти неї обмежень значною частиною західних країн.

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Значення матеріалів, які Росія отримує від Китаю

Олбрайт зазначив, що для приховування постачань було використано митний код, який зазвичай застосовується під час експорту таких матеріалів як нейлон і поліестер.

Очільник УЦБС Сергій Кузан наголосив на значенні отриманих матеріалів.

«Ці докази надають незаперечний доказ того, що китайські державні компанії залучені до ланцюгів постачання сировини до Росії», — сказав він.

Міжнародні санкції проти Росії означають, що «Китай став, можливо, головним, а фактично єдиним джерелом постачання матеріалів, необхідних для виробництва композитів, які використовуються в російському озброєнні», — заявив Кузан.

Документи також перевіряв Спеціальний комітет Палати представників США з питань Китаю. За словами американського урядовця, знайомого з їхнім змістом, комітет встановив, що матеріали є «справжніми». Їхню автентичність окремо підтвердив і український уряд, заявив український посадовець.

Міністерство фінансів США не стало коментувати конкретні звинувачення щодо постачання китайськими компаніями матеріалів для російської програми виробництва безпілотників. Водночас у відомстві заявили, що «надзвичайно серйозно ставиться до звинувачень у діях, які можуть стати підставою для запровадження санкцій».

Китайський уряд знає про постачання компонентів для БпЛА до Росії

Своєю чергою у посольстві Китаю у Вашингтоні заявили, що твердження про підтримку Пекіном російської програми виробництва дронів є «наклепом і спробою зробити Китай цапом-відбувайлом».

«Ми ніколи не постачали летальну зброю жодній зі сторін конфлікту та суворо контролюємо товари подвійного призначення», — йдеться у заяві посольства.

Однак колишні американські чиновники, які знайомі з механізмами контролю китайського уряду над державними підприємствами, не погодилися з такими запереченнями.

«Вони роблять це, знаючи, що китайський уряд не покарає їх за це. Думка про те, що китайські державні підприємства можуть приховувати щось від китайського уряду, просто не витримує критики», — заявив ексзаступник помічника директора ЦРУ у справах Східної Азії та Тихоокеанського регіону Денніс Вайлдер.

Олбрайт також вважає, що китайська влада не могла не знати про це постачання.

Постачання складників для дронів з Китаю до РФ — що показують документи

Російськомовні документи підтверджують переміщення хімічної речовини, необхідної для виробництва вуглецевого волокна. Постачання відбулося між складськими адресами китайської державної компанії Jilin Chemical Fiber Group та «Алабуга-Волокно». Остання є дочірньою компанією Umatex, яка входить до підрозділу передових матеріалів і композитів російської держкорпорації «Росатом».

«Алабуга-Волокно» розташована на території промислового комплексу в Татарстані. У межах особливої економічної зони «Алабуга» підприємство виробляє високоякісне вуглецеве волокно, яке використовується для масштабного виробництва Росією далекобійних дронів-камікадзе.

За даними досліджень УЦБС та Олбрайта, ці російські дрони створені на основі конструкції іранських безпілотників Shahed.

Від 2023 року «Алабуга-Волокно» та Umatex перебувають під західними санкціями. Обмеження проти них, зокрема, запровадили Британія та США відповідно до указу Білого дому. Санкції щодо цих компаній також діють з боку України, Євросоюзу, Нової Зеландії та Швейцарії. Крім того, американське законодавство забороняє експорт до Росії товарів, які можуть бути використані її військовими.

Водночас Jilin Chemical Fiber Group, основною діяльністю якої є виробництво та реалізація синтетичних хімічних волокон, наразі не перебуває під західними санкціями.

У транспортних документах, оформлених 2026 року та позначених логотипом «Росатом Алабуга-Волокно», вантаж класифікували за митним кодом, призначеним для експорту цивільного синтетичного волокна.

Як випливає з перекладу документів, вони передбачали «повний комплекс експедиторських послуг, включно з перевезенням вантажу, митним оформленням та страхуванням вантажу» між двома компаніями. Йдеться про два 12-метрові транспортні контейнери, у яких загалом перевозили до 46 тонн «поліакрилонітрильного джгута (PAN-прекурсора) для виробничих цілей».

PAN-прекурсори є одним із ключових хімічних компонентів, необхідних для виготовлення легкого вуглецевого волокна військового призначення. За словами Олбрайта, використання відповідного митного коду означало б класифікацію вантажу як товару подвійного призначення, який може застосовуватися і у військовій, і в цивільній сферах.

Неправильне зазначення митних кодів «вказує на те, що компанія приховує більш чутливе замовлення», заявила Керрі Бітсофф, ексспівробітниця Мінфінану США, яка розробляла та забезпечувала дотримання санкцій проти мереж закупівлі озброєнь Росією.

«Компанія бере контрольований товар, знаходить правдоподібний код прикриття і відправляє його за цією категорією. Те саме прикриття часто використовують різні компанії для аналогічних товарів», — пояснила Бітсофф.

Аналіз торговельних даних за 2022-2025 роки, проведений компанією Sayari, яка спеціалізується на оцінці ризиків та аналізі розвідданих, показав, що жодна з компаній особливої економічної зони «Алабуга», яка перебуває під санкціями, не імпортувала товари за митним кодом, що зазвичай застосовується для PAN-волокна.

Водночас метадані транспортного документа вказують, що його створив російський державний службовець, який працює на території Татарстану.

Що відомо про «Алабуга-Волокно»

За оцінкою УЦБС, «Алабуга-Волокно» відіграє важливу роль у забезпеченні стратегічних галузей Росії високоякісним конструкційним вуглецевим волокном. Очікується, що до 2030 року частка підприємств оборонно-промислового комплексу серед споживачів продукції компанії становитиме 89%.

Внутрішня документація щодо продукції «Алабуга-Волокно», яку УЦБС передав Politico, свідчить, що підприємство виготовляє 39 різновидів продукції з вуглецевого волокна, використовуючи різні типи полімерних сполучних речовин. Ці матеріали призначені для застосування в авіації, ракетобудуванні, виробництві безпілотників, суднобудуванні та бронетехніці.

За даними УЦБС, від 2022 року аналітики відстежили щонайменше вісім тендерів, пов’язаних з організацією контейнерних постачань PAN-прекурсорів від Jilin Chemical Fiber Group до «Алабуга-Волокно».

РФ отримала від Китаю складники для 1300 дронів-камікадзе

За словами Олбрайта, китайська Jilin постачала «критично важливу частину для виробництва вуглецевого волокна, необхідного» для виготовлення ударних безпілотників.

«Без цього ви не зможете побудувати корпус літального апарата», — пояснив він.

Олбрайт уточнив, що цей матеріал необхідний для зміцнення крила та внутрішніх елементів конструкції, зокрема паливного бака і двигуна.

На його думку, обсяг PAN, який Jilin відправила до Росії, міг забезпечити виробництво вуглецевого волокна для приблизно 1300 дронів-камікадзе.

Кузан зазначив, що завдяки китайській підтримці російська оборонна промисловість продовжує нарощувати виробництво різних видів озброєнь. Він наголосив, що подальше постачання таких компонентів сприяє тіснішій інтеграції промислових секторів Китаю та Росії, які є стратегічними суперниками Заходу. Кузан також закликав США, ЄС та їхніх союзників посилити тиск на відповідні канали постачання.

Нагадаємо, Росія почала застосовувати проти України реактивні «Шахеди», здатні розганятися до 480 км/год. Це значно ускладнює їх перехоплення. За даними розслідування WSJ, поява таких дронів стала можливою виключно завдяки масштабній підтримці з боку Китаю. КНР постачає Росії критичні компоненти: турбореактивні двигуни (зокрема виробництва компанії Telefly Telecommunications Equipment), сервоприводи, гіроскопи, а також модеми й SIM-карти для навігації.

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