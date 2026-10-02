Війна Китаю та Тайваню відкладається: що стримує Пекін

Китай стримує напад на Тайвань / © Associated Press

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Представники американської влади вважають імовірність початку війни між Китаєм і Тайванем до 2028 року вкрай низькою.

Про це повідомляє Reuters.

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Попри наказ глави КНР Сі Цзіньпіна підготувати НВАК до можливого силового захоплення острова до 2027 року, реальні терміни зсуваються через внутрішні та зовнішні чинники. Головними причинами відтермінування називають затримку оборонної готовності через масштабні антикорупційні чистки в китайській армії, а також розрахунок Пекіна на вибори на Тайвані та у США 2028 року.

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У КНР сподіваються, що до влади в Тайбеї може прийти більш лояльна політична сила. Водночас у Вашингтоні наголошують, що переобрання чинного президента Тайваню Лай Цзін-де на другий термін може підштовхнути Пекін до задействовування силового сценарію 2028 року або пізніше.

Крім того, аналітики США зазначають, що Пекін уважно вивчив досвід воєн в Україні та Ірані й у разі початку конфлікту намагатиметься діяти максимально швидко, аби уникнути виснажливої затяжної війни.

Ситуація навколо Тайваню: останні новини

Радники президента США Дональда Трампа прогнозують, що Китай може спробувати захопити Тайвань протягом наступних п’яти років. Такий крок лідера КНР Сі Цзіньпіна загрожує перекрити Штатам доступ до мікрочипів, необхідних для розвитку штучного інтелекту. Американська економіка наразі абсолютно не готова до подібних наслідків.

Нагадаємо, під час закритих переговорів із Трампом у Пекіні 14 травня Сі заявив, що питання Тайваню є найважливішим у двосторонніх відносинах. Він суворо попередив: неправильний підхід до цієї теми загрожує стабільності, може призвести до зіткнень і навіть до військового конфлікту між США та КНР. Аналітики наголошують, що китайський лідер фактично недвозначно застеріг Вашингтон «не бавитися» з цим питанням.

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Після візиту до Пекіна Трамп застеріг Тайвань від оголошення незалежності, зазначивши, що не хоче воювати за тисячі миль від дому, і закликав обидві сторони «охолодити ситуацію». Він підтвердив, що дискусія щодо острова була головним пріоритетом для Сі, але позиція Вашингтона залишається незмінною.

Трамп припустив, що Китай навряд чи нападе на Тайвань під час його президентського терміну, оцінив рівень безпеки для жителів острова як «нейтральний» і додав, що потенційний продаж зброї Тайваню є гарним козирем для подальших переговорів.

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