ЗСУ відбили у РФ майже 300 кілометрів території

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Упродовж весни та літа 2026 року російська армія зазнала суттєвих територіальних втрат на фронті в Україні. За даними аналітиків, у період з березня по вересень росіяни втратили контроль над майже 300 квадратними кілометрами території.

Про це повідомляють в Інституті вивчення війни (ISW).

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Росіяни втратили майже 300 км території: що стало причиною

Вагомим чинником такого результату стала успішна операція ЗСУ під кодовою назвою «Вівальді», у результаті якої Сили оборони звільнили щонайменше 147 квадратних кілометрів.

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За оцінками ISW, протягом вересня 2026 року росіяни захопили 175,54 кв. км, однак водночас втратили 256,35 кв. км. Таким чином, чистий результат ворога за місяць виявився від’ємним і склав мінус 80,81 кв. км. Тобто, щодоби росіяни у вересні втрачали майже по 3 квадратних км.

Динаміка залишається невтішною для ворога, і якщо враховувати «сіру зону» та інфільтрацію. Чисті втрати території ворогом сягнули 175,18 кв. км.

До статистики вересня увійшли дані про деокупацію щонайменше 147 кв. км на Лиманському напрямку. Хоча Сили оборони проводили операцію «Вівальді» протягом кількох місяців, про неї стало відомо нещодавно.

Аналітики вказують на те, що темпи просування російських військ різко впали ще в березні 2026 року й відтоді утримуються на мінімальному або навіть від’ємному рівні.

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Якщо скоригувати розрахунки й врахувати деокуповані території України під час операції «Вівальді», вимальовується чітка картина: від початку березня 2026 року росіяни сумарно втратили по всій лінії фронту 293,59 кв. км у чистому вимірі. При цьому зафіксована присутність або інфільтрація ворога за цей же період становить лише 174,44 кв. км.

Українське командування ефективно дотримується режиму оперативної тиші. Саме тому точне оцінювання обсягу деокупованих територій відбувається із суттєвими затримками.

Рекордні втрати РФ у вересні 2026

Водночас вересень став знаковим для росіян через рекордну кількість втрат на фронті за весь рік. За оцінками спостерігачів, у вересні 2026 року росіяни не досягли жодного просування, заплативши за це понад 46 тисячами солдатів.

За офіційними даними Генштабу, втрати російської армії за вересень 2026 року склали 46 320 осіб. Це вже третій місяць поспіль, коли втрати ворога перевищують позначку у 40 тисяч осіб.

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Оскільки росіяни мають шалені щомісячні втрати живої сили та від’ємні просування, нинішня система комплектування та мобілізації ворога вже не здатна перекривати проблеми.

ЗСУ готуються звільнити ще 10 населених пунктів

Нагадаємо, від початку наступальної операції на Олександрівському напрямку 29 січня до серпня Сили оборони України звільнили 26 населених пунктів і понад 700 квадратних кілометрів території. Про це в інтерв’ю DW повідомив командувач ДШВ Олег Апостол.

Головна мета дій угруповання — зрив просування російських військ у Дніпропетровській і Запорізькій областях та їх подальше витіснення з українських земель.

Наразі операція триває: напрямок руху змістився з півночі на південь у бік заходу на схід, і найближчим часом під контроль України можуть повернутися ще до десяти населених пунктів.

Деталі просування навмисно не розкривають задля безпеки особового складу та щоб не дати противнику змоги вчасно перекинути резерви. Додатковою проблемою для ворога є дезінформація з боку їхніх же підрозділів, які приховують від вищого командування реальну ситуацію на фронті.

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