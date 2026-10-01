«Ми програємо з прискоренням»: Берлінська попередила про небезпечний технологічний розрив

Марія Берлінська / © Facebook.com/masher.berlinska

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Україна дедалі більше відстає у технологічній гонці, правила якої нав’язують Росія та Китай. На тлі появи реактивних «Шахедів» і посилення балістичних атак державі критично бракує системного прогнозування та засобів протидії новим загрозам.

Про це заявила волонтерка, керівниця проєкту Victory Drones Марія Берлінська.

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За її словами, увага суспільства часто концентрується на другорядних речах, тоді як значно серйознішою проблемою є відсутність необхідних технологій захисту.

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«Справжня проблема — те, що у нас досі немає антибалістики. Що на 13-му році війни немає жодного інженерного прогнозування. Ми рухаємося в тумані війни, наосліп», — написала Берлінська.

Вона наголосила, що реактивні ударні дрони та балістичні ракети вже завдають дедалі більшої шкоди українським містам, хоча попереду ще зимовий період.

На думку волонтерки, Росія за підтримки Китаю дедалі активніше визначає темп технологічного протистояння.

«Росія з Китаєм усе більше нав’язують нам гру, і ми з прискоренням програємо в технологічній гонці», — заявила вона.

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Берлінська розкритикувала підхід держави до оборонних технологій

Окремо вона звернула увагу на проблеми з розподілом ресурсів у сфері оборонних розробок. За її словами, значні державні кошти можуть спрямовуватися на технології та техніку, які не відповідають реальним потребам фронту.

Берлінська також заявила про нерівні умови для оборонних компаній: за її словами, частина ефективних виробників стикається з тиском, тоді як пов’язані з впливовими посадовцями структури можуть отримувати значні ресурси.

Волонтерка нагадала, що українська дронова галузь роками розвивалася значною мірою завдяки волонтерам, інженерам та окремим командам, які почали працювати над такими технологіями ще задовго до їхнього масового використання на фронті.

На її думку, суспільству варто більше уваги приділяти питанням ефективності оборонних закупівель, розвитку технологій, відповідальності посадовців та якості військового управління, а не дискусіям навколо назв окремих проєктів.

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«Ми втрачаємо країну, наших кращих людей, а ви так і не навчилися ставити серйозні, незручні питання своїм міністрам, центральному політичному керівництву, депутатам, суддям, виробникам і деяким командирам», — написала Берлінська.

Водночас вона наголосила, що, попри складну ситуацію, українські військові, волонтери, інженери та управлінці продовжують створювати засоби захисту й забезпечувати фронт.

«Буде ще по-звірячому важко, але ми впораємося», — підсумувала Берлінська.

Росія нарощує виробництво та запаси ударних дронів

Нагадаємо, Росія суттєво наростила виробництво нових модифікацій ударних безпілотників. За даними співрозмовників у Силах оборони, щомісячний випуск «Герані-4» та «Герані-5» може сягати близько 2 тисяч одиниць.

Збільшити темпи РФ змогла, зокрема, завдяки згортанню складання реактивної «Герані-3» та перенаправленню частини комплектувальних на новіші моделі. Водночас подальше нарощування виробництва стримує дефіцит турбореактивних двигунів, які Росія переважно отримує з Китаю. Москва вже намагається налагодити їхнє власне виробництво.

Окремою загрозою залишаються запаси звичайних поршневих «Шахедів» — станом на минулий тиждень їх могло бути близько 10 тисяч.

РФ паралельно продовжує тривалі дронові та ракетні атаки по українських містах, зокрема Києву та Одесі. Такі удари створюють постійне навантаження на ППО та цивільну інфраструктуру.

Новою загрозою також стають дистанційно керовані FPV-дрони, оператори яких можуть перебувати на території Росії.

Також раніше повідомлялось, що російські війська почали використовувати для атак на Україну дрони типу «Герань» із незвичною деталлю — металевими «вусами». «Флеш» пояснив, що «вуса» є простим механічним детонатором: під час контакту з перешкодою металеві елементи замикаються і подають команду на підрив.

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