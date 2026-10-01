Вчителька збирала "донати" від старшокласників на поїздку за кордон: як її покарали

Вчительку звільнили та позбавили виплат через пропозицію підвищити оцінки за донати

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В американському штаті Айова вчителька втратила роботу та право на допомогу по безробіттю після того, як пропонувала школярам додаткові бали у обмін на фінансові пожертви на її особистий збір.

Про це повідомляє видання LADbible.

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Вчителька створила сторінку для пожертв, щоб профінансувати свої «особисті освітні цілі», спрямовані на поїздку з чоловіком Ніком до Еквадору з цільовою сумою 1800 доларів. На своїй сторінці жінка зазначала, що пожертви будуть використані для оплати «транспорту, включаючи авіаквитки, автобуси та човни, харчування та проживання в готелі» під час медичної місії.

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Аби швидше закрити збір, педагогиня звернулася до своїх учнів старших класів. Вона пообіцяла підняти їм підсумкові оцінки, якщо ті перерахують гроші. Як з’ясувалося під час перевірки, школярі переказували кошти — внески коливалися від $5 до $50.

Після розголосу керівництво шкільного округу звільнило вчительку за перевищення службових повноважень та грубе порушення педагогічної етики.

Згодом суддя відхилив апеляцію ексвикладачки щодо отримання виплат по безробіттю, кваліфікувавши її дії як умисне порушення трудової дисципліни.

Нагадаємо, що в Одесі вчителька молодших класів випала з вікна другого поверху школи, коли мила вікна, а начальство каже, що вона це робила «за власної ініціативи».

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